LÉKO: Západ se střílí do vlastní nohy. Na ruskou inflaci doplatí peněženky nás všech

V takových časech je užitečné sledovat rady zkušených finančníků, kteří největší evropský válečný konflikt za posledních 77 let nesledují před televizí v ukrajinském či ruském dresu, ale budoucí vývoj zkusí načrtnout s chladným, někdy až cynickým přístupem. Ekonomické sankce EU vůči Rusku tento týden okomentoval stratég americké centrály švýcarské banky Credit Suisse Zoltan Pozsar.

Válka podle něj významně zvýší inflaci, evropský kontinent spadne do recese, sankce EU vůči Rusku jsou kontraproduktivní a dlouhodobě pomohou Číně. Současné zdražování surovin podle Pozsara způsobil strach, což bychom neměli podcenit, protože americká banka JP Morgan odhaduje, že cena ropy za barel dosáhne až 200 dolarů. „Když mluvíme o strachu, vždy musíme položit otázku, jak velkou část nejčernějšího scénáře už trhy stačily nacenit. Dnes to ještě zdaleka není 100 procent,“ varuje stratég Credit Suisse.

Sankce se netýkají surovin z Ruska (Gazprombanku stále neodstřihli od systému SWIFT), protože by mohly vyvolat finanční a cenovou nestabilitu.

„Problém je, že západní firmy začínají sankcionovat samy sebe. Surovin z Ruska se štítí, protože se bojí, že dopadnou jako Marc Rich (americký miliardář, který navzdory sankcím obchodoval s Íránem – pozn. red.). Trh se rozdělí na ruské a neruské suroviny, část obchodníků a firem používajících komodity z Ruska zkrachuje. Situace vyřeší nějaký velký státní hráč. Nakoupí Západem odmítnuté suroviny z Ruska a zpětně je nabídne na trhu. Tohle dokáže jen Čína a asi to udělá. Ale kdy? Když ropa bude stát 130 či 200 dolarů, nebo až padne nějaká velká americká banka? Západ bude prosazovat sankce do chvíle, až inflace vyvolá politický problém doma,“ míní bankéř s tím, že nechápe, jak se mohl Západ takto střelit do vlastní nohy a proč si svoje kroky pořádně nepromyslel.