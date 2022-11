Gerard Baker v komentáři konstatuje, že zatímco se lidé v USA nestačí divit vysoké inflaci, oslavil americký prezident Joe Biden své osmdesátiny tím, že podepsal v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch dohodu, která zavazuje do budoucna Američany k transferu bilionů (trillions) dolarů směrem ke zbytku světa, a to svým způsobem napořád. (Dodejme, že to platí pro celý vyspělý a bohatý západní svět).