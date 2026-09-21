Západní Evropa bojuje s islamistickým terorismem už 25 let. Bude to tak až na „věčné časy“?

Před pár dny jsme si připomněli čtvrt století od největšího teroristického útoku v dějinách lidstva, 11. září 2001. Spojené státy a spolu s nimi celý svět si tehdy kladly mučivou otázku: Proč? Nakonec se vyprofiloval názor, že to byla odveta za politiku USA v islámském světě. Šlo hlavně o dlouhodobou podporu velice obskurních, nebo dokonce diktátorských režimů v Saúdské Arábii (dynastie Saúdů), v Egyptě (tvrdý režim generála Husního Mubaraka) a v Pákistánu (podobný režim generála Parvíze Mušarafa). Ostatně, právě z těchto zemí se rekrutovalo nejvíce teroristů v unesených letadlech.
Jenomže dnes už víme, že 11. září nebyl konec. Následovala série tvrdých útoků na západní Evropu. V roce 2004, na den přesně dva a půl roku po teroru v New Yorku, vybuchly nálože v příměstských vlacích v Madridu, téměř stovka studentů byla zabita, další desítky vážně zraněny. Tehdejší premiér José María Aznar lhal, až se mu od úst prášilo, ale nakonec ho to stejně stálo politickou kariéru.
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A o rok později přišly výbuchy v autobusech v Londýně s podobně vysokým počtem obětí. Teroristé je spáchali přesně v den, který byl mimořádně významný pro tehdejšího premiéra Tonyho Blaira. Především hostil zasedání zemí G8, navíc se v ten samý den dozvěděl, že Mezinárodní olympijský výbor přidělil konání letních olympijských her 2012 právě jeho metropoli. Nejprve tedy létal v oblacích, ale vzápětí zažil pekelnickou odvetu. Můžeme tedy teroristy odsuzovat, jak chceme, ale nemůžeme jim upřít ďábelskou inteligenci.
V obou případech teroristé trestali země, jejichž premiéři se v roce 2001 postavili na stranu amerického prezidenta George W. Bushe a vyslali své bojové jednotky do Iráku. Od té doby se používá výraz „válkou generovaný teror“. Jeho logika je jednoduchá: Vy intervenujete u nás, my v odvetě přeneseme válku přímo na vaše území. A navíc tu byl stejný modus operandi: výbušné směsi v prostředcích MHD, kde je vysoká koncentrace lidí – a tím pádem i záruka spousty obětí.
Kdo je dnes na řadě
A potom přišla na řadu Francie. Teroristé tuto zemi nejprve zjevně šetřili: vysoce oceňovali, že v roce 2003 tehdejší prezident Jacques Chirac nejenže odmítl vyslat své vojáky do Iráku, ale navíc prezidentu Bushovi sdělil, že jeho země nebude hlasovat pro druhou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by dala „zmocnění užít všechna nezbytná opatření“, vojenskou sílu nevyjímaje. Pokud by to nevzali v úvahu, zdiskreditovali by sami sebe.
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Jenže nic netrvá věčně. V roce 2015, již pěkných pár let po Chirakově odchodu do penze, ve Francii začal tzv. annus horribilis, tedy spousta teroristických útoků na velice zranitelná místa. Tamní džihádisté vystříleli redakci časopisu Charlie Hebdo (kterou předtím prezident Chirac nabádal ke zdrženlivosti), dále pak účastníky koncertu v Bataclanu, pokusili se odpálit výbušnou směs na Stade de France. To vešlo do současných dějin pod názvem „militarizovaný terorismus“. Nedlouho poté rituálně popravili katolického kněze či učitele na druhém stupni základní školy. Při svých útocích na symboly Francouzské republiky vždy řvali, že Alláh je velký a že to je odveta za bomby, které Francie shazuje na Sýrii a Libyi, za zabíjení muslimů v Mali a dalších islámských zemích.
A kdo je dnes nejvíce ohrožen? Vývoj ukázal, že to jsou západoevropské země s koloniální minulostí. Ty na svém území mají miliony lidí z přistěhovaleckého prostředí (jen ve Franci to je sedm milionů, přes deset procent všeho obyvatelstva), přičemž téměř všichni jsou vyznavači islámu. Svoje náboženství chápou jako vyznání vzpoury proti společnosti, která je udržuje v podřadném postavení a vyčleňuje jim bydlení v okrajových předměstích. Právě oni jsou, přestože se narodili už v Evropě, velice snadno zmanipulovatelní a jsou masou pro nábor do teroristických organizací.
A navíc poslední vývoj vytvořil ještě jeden mohutný impulz pro jejich radikalizaci. Je to bezohledný postup izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který téměř celou Gazu přeměnil ve Stalingrad Středního východu. Z několika set tisíc nešťastníků vytvořil bezdomovce, kteří dnes a denně bojují o holé přežití. Proto tak hněvivé reakce tzv. arabské ulice, proto ty mohutné protestní akce v ulicích velkých západoevropských měst. A v souhrnu to vše je další silná vlna na mlýn radikálních a teroristických organizací.
Z výše uvedených důvodů je západní Evropa vystavena silné hrozbě dalších teroristických útoků. Vše nasvědčuje tomu, že pokud se tam nic zásadního nezmění, je tato část světa odsouzena k tomu, aby žila s terorismem „na věčné časy“. A nikdo nemůže vyloučit, že budou trvat stejně dlouho, ne-li dokonce ještě déle nežli neblaze známé věčné časy v někdejší sféře vlivu Sovětského svazu.
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A jaké je postavení naší země uprostřed Evropy? Nemáme kolonialistickou minulost, nemáme na svém území žádnou nebezpečnou radikální muslimskou diasporu. Zatím to tedy vypadá tak, že nejsme vystaveni přímé aktuální hrozbě. Ale i v tomto případě platí, že čert nikdy nespí. Teroristé vždy využívají jakoukoli záminku, která se jim hodí. Může to být vyslání vojáků do islámských zemí, mohou to být nedomyšlené výroky, jakými v minulosti proslul náš tehdejší nejvyšší ústavní činitel, může to být ale cokoli dalšího.