Velká voda? Pořád je čeho se bát, když k tomu máte talent

Od minulé evakuace v roce 2002 se mi nechce jezdit ani na dovolené, tak jsem ráda, že si můžu užívat domova. (Ona totiž, co si budeme povídat, každá dovolená evakuaci tak trochu připomíná.)

Ano, bojím se. Já se teda bojím často. Už v dětství, to si pamatuju, jsem se bála o maminku. Že jí něco přejede. Pravděpodobně musela někdy někomu z rodiny přede mnou říct něco jako „kdyby mě přejela tramvaj, tak klíček od sekretáře (od dokumentů) je v kredenci“. Zkrátka když někam šla a nevrátila se přesně v tu dobu, kterou jsem považovala za adekvátní, trápila jsem se, že jí přejela tramvaj. Dospělí by si asi měli dávat pozor, co před dětmi řeknou.

Pak jsem se bála války. Ve škole nám tvrdili, že může kdykoli vypuknout, a abychom netápali, co to bude obnášet, tak nám četli ty nejpříšernější knížky a pouštěli filmy o tom, co dělali Němci sovětským partyzánům, když je chytli. Nebudu unavovat dalšímu strachy, ale při zpětném pohledu mám dojem, že jsem se bála s menšími přestávkami kontinuálně, časem samozřejmě hlavně o děti. Připustit si, že jsem se životem probála, se mi ovšem nechce, protože by to vypadalo, že jsem tak trochu blázen, což nelze samozřejmě vyloučit.

Impregnace proti obavám

Fakt je, že znám lidi, co se moc nebojí (jednoho jsem si vzala, asi intuitivně). Ve skutečnosti je ale podezírám, že jim chybí představivost nebo moc neposlouchají, co se říká v televizi. Vždycky, když shlédnu televizní noviny, musím sáhnout po prášku na uklidnění. Nebo po cynismu. Cynismus je pro zachování duševní rovnováhy taky dobrá medicína, jen si člověk musí dávat pozor, aby nepohoršoval.

Tuhle jsem uvažovala, jak to mají se strachy vnoučata a jestli by nebylo dobré je proti neustálým obavám nějak impregnovat. Ale možná jen vnučku, protože holky jsou k obavám asi náchylnější. Když totiž sleduju vnuky, kteří v naší rodině převažují, mám pocit, že jsou proti tomu, co slyší, impregnovaní ažaž. Není vyloučeno, že v tom je ten recept. Neposlouchat. Neposlouchat, co říkají v rádiu, v televizi, ve škole, a pokud možno ani doma, kde pořád před něčím varují a s něčím otravují.

Ono je to nakonec asi správně. Kdo by lezl na komíny a opravoval nebezpečné střechy a prořezával vysoké stromy, kdybychom se báli všichni? Já sama se bojím dokonce do foroty. Když se teď zdá, že pro tentokrát by můj domov mohl zůstat suchý, hned mě napadlo, co by bylo, kdyby stejné deště, jaké spadly na východě, přišly od západu, a zapovídám si jakékoli větší investice do domu. Minule jsme měli měsíc nový kotel, když se bahno dotklo naší střechy. Přitom nový by to už skoro chtělo.