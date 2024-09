Chvála poslů špatných zpráv. Meteorologové si zaslouží náš vděk

Poslední slovo

Meteorologie nepatří zrovna k disciplínám, jež by se těšily všeobecné úctě na každém kroku. Co si budeme povídat, pokud jde o lidový pohled na vědu, je to spíše takový otloukánek. Rozumí jí totiž mnohem víc lidí než fotbalu, hokeji, přechylování ženských příjmení a politice dohromady.