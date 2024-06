Názor

Je po volbách do Evropského parlamentu (EP) a zcela se ukazuje to, čeho jsem se obával. Češi poslali do EP demoliční četu, řada voličů si navíc mne ruce a vítězoslavně juchá nad tím, jak jsme to Bruselu zase nandali. Ale realita je a bude hodně jiná.