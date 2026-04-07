S nárůstem cen nafty a benzinu roste i politický tlak na jejich omezení. Opustí vláda regulaci?

Marek Hudema
Komentář   18:30
Od středy začne platit zastropování cen nafty a benzinu na čerpacích stanicích. Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat nejvyšší přípustnou cenu. Na první pohled to může vypadat jako dobrý nápad. Ve skutečnosti jde ale spíše o krok k regulované, téměř plánované ekonomice se všemi jejími slabinami. Doufejme, že si to vláda brzy uvědomí.
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zastropování cen může krátkodobě brzdit růst cen a tlumit inflaci. Funguje to ale jen, když zdražení není způsobeno zásadními faktory na straně nabídky. Současný růst cen paliv má jiný původ: zdražuje ropa, protože klesají její dodávky na světový trh. Důvodem je konflikt v Perském zálivu, tedy poškozené rafinerie a přístavy a omezený pohyb tankerů Hormuzským průlivem. To jsou faktory, které česká vláda ovlivnit nedokáže.

Politicky motivovaný krok

Maximální ceny proto mohou fungovat jen omezeně. Aby trh nezkolaboval, musí stanovená cena odrážet vývoj světových cen ropy. Prostor pro její umělé snižování je tedy velmi malý. Pokud by byla cena nastavena příliš nízko, distributoři a prodejci by začali prodělávat a přestali by paliva prodávat.

Vláda se tomu snaží předejít úvahami o snížení spotřební daně na naftu, které by vytvořilo u nafty prostor pro nižší konečné ceny. Současně se ale mluví o regulaci marží, aby prodejci „nevydělávali příliš“. Tím se do systému přidává další regulační prvek a celé opatření se komplikuje. Bude velmi obtížné něco takového řídit a správně odhadnout ceny, aby ještě fungoval trh. Výsledkem může být, že všichni prodejci nastaví ceny i marže na maximální povolenou úroveň. Konkurence se oslabí a ceny přestanou reagovat na poptávku.

Zatím to nemusí být zásadní problém. Regulace je relativně mírná a maximální ceny se příliš neliší od tržních. Dokonce je dnes maximální cena vyšší, než je průměrná tržní cena. Zákazníkům to sice moc nepomůže, ale trh to výrazně nepoškodí. Právě to ale ukazuje, že jde spíše o politicky motivovaný krok než o reakci na skutečné ekonomické strádání. Vláda chce ukázat, že něco dělá a o výsledku ekonomicky nepřemýšlí.

Přídělový systém?

Otázkou je, co se stane, když ceny ropy dál porostou. S rostoucími cenami poroste i politický tlak na omezení cen nafty a benzinu. V takové situaci už mohou být vysoké ceny paliv pro část obyvatel skutečným problémem. Opustí vláda regulaci? Nechá ceny skokově zvýšit? To asi ne. Ale pokud bude trvat na nízkých maximálních cenách i za situace, kdy se prodej stane ztrátovým, může to vést k nedostatku paliv.

V krajním případě by takový vývoj mohl skončit přídělovým systémem. Tedy návratem k modelu, který známe z dob socialismu, kdy ceny neurčuje trh, ale stát, a kde místo konkurence nastupuje nedostatek. Jak takový systém fungoval, respektive nefungoval, si v Česku pamatuje stále dost lidí.

Je zajímavé, jak vláda, ve které jsou údajně pravicové strany, tíhne k ultralevicovému řešení. Když jdete doprava, můžete se dostat doleva a snaha řídit stát efektivně jako firmu v čele s velkopodnikatelem může snadno skončit u státního socialismu.

