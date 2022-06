Názor

Po primátorce Krnáčové zůstává zlevněná tramvajenka pro šedesátníky a výraz „zpovykaní Pražáci“. Něco na něm je. Ukazuje to doba, kdy se ceny paliv utrhly ze řetězu a benzin se blíží laťce 50 korun za litr. Je to důvod k nadávání, ale platí pro všechny stejně? Bude-li vláda uvažovat o dávce pro občany, měla by měřit všem stejně? Odpověď zní ne a optika „zpovykaných Pražáků“ dokládá, proč ne.