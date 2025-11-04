Rychlá úleva, vleklé problémy. Odvrácená strana snadno dostupného pokušení jménem samoléčba

Návykové látky asi nikdo neužívá „jen tak“. Alkohol vyhledáváme, protože v menší míře skokově zlepšuje náladu, ale ve vyšších dávkách mírní obtíže díky svému sedativnímu účinku. Z pití „pro radost“ se tak stává mechanismus zvládání fyzických a psychických problémů. V tu chvíli si už uživatel zadělává na problém.
V evropském kontextu přitom nejde o žádnou kuriozitu. Druhá vlna studie EHIS již v roce 2019 ukázala, že samoléčbu během dvou týdnů předcházejících dotazování provádělo až 34,3 procenta obyvatel EU. Samoléčba je zkrátka rozšířenější, než si veřejnost obvykle připouští.
Iluzorní aura bezpečnosti
Paradoxem samoléčby, který doufám, že se v České republice nikdy nerozvine naplno, je nadužívání syntetických opioidů. Především v USA, ale i v jiných vyspělých zemích, jde bohužel o syndrom selhání přetíženého zdravotnického systému. Výzkumy z Kanady například ukazují, že část uživatelů „pouličního“ fentanylu jsou lidé trpící chronickými bolestmi, kteří nenašli úlevu v oficiálním léčebném systému.
My ve střední Evropě máme často tendenci na tyto lidi nahlížet jako na podivně se chovající vyšinuté jedince, pravda je ale daleko krutější. Často jde o úplně obyčejné občany, kterým kromě syntetických opioidů už vlastně žádná jiná naděje nezbyla.
Fentanyl a podobné látky mají navíc v cizině iluzorní auru bezpečnosti – většina prvouživatelů si řekne: „Vždyť je to vlastně lék“. To je typický první pád do spirály, ze které je extrémně složité se dostat. Ani to, že je tato látka čím dál známější, nelze považovat za výhru veřejného zdravotnictví. Pouliční výrobci ji totiž už mnohdy nahrazují několikanásobně (!) silnějšími a návykovějšími nitazeny, které přimíchávají do jiných opioidů. Samoléčba „známým“ lékem z černého trhu se tak ve skutečnosti stává hazardem se zdravím – s extrémně potentní látkou, která nikdy nebyla oficiálně schválena pro medicínské použití u lidí.
Tohle není žádný exotický problém: v severských evropských státech jsou zaznamenány desítky úmrtí na předávkování nitazeny – jen se o nich téměř nemluví. V dnešní digitalizované době je navíc naivní myslet si, že výrobce těchto směsí najdeme někde potutelně číhat na rohu ulice. Termín „droga z ulice“ má dnes úplně jiný význam.
Spousta klientů se k těmto nebezpečným látkám dostává přes darknet, kde dealeři provozují své vlastní e-shopy. To zásadně mění profil rizikového uživatele: je jím i ten, kdo si z domova objedná „analgetikum“, aby jeho účinnost vyzkoušel na sobě. Jen připomeňme, že mluvíme o látkách typu isotonitazen nebo protonitazen, kde je potenciálně smrtelná dávka velikosti zrnka soli.
Ač rozhodně nikoho nenabádám, aby se raději samoléčil alkoholem nebo jinou návykovou látkou, data z Itálie naznačují, že liberalizace přístupu k některým z nich dokáže snížit poptávku po opioidních analgetikách i jejich prodeje. Konkrétně šlo o liberalizaci konopí.
V momentě, kdy lidé měli přístup k mírnějšímu a legálnímu prostředku samoléčby, přestali ve velkém poptávat rizikovější varianty. To je sice určité vítězství, ale z logiky věci spíše Pyrrhovo. Vlastně jde o návrat z druhé generace samoléčby, symbolizované fentanylem a opioidy, k první generaci, které dominovalo právě konopí a alkohol. Zdravotnickému systému to nicméně dává opět nějaký prostor vyřešit si své vlastní problémy.
Zrcadlo nedostatků systému
Věřím, že podobný efekt by u nás mohla mít dekriminalizace konopí, o které se hovoří v souvislosti s novelou trestního zákoníku. Relativně nová případová studie z roku 2024 například ukazuje potenciální přínos nízkodávkovaného kanabinoidního extraktu pro úlevu od nespavosti u pacientů s Parkinsonovou nemocí – bez značných nežádoucích účinků.
Tím se tak přidává k celé řadě studií ukazující pozitivní účinky kanabinoidů na různé onemocnění. I tak ale samozřejmě platí, že léčba by měla být ideálně konzultována s odborníky. A za situace, kdy 250 tisíc Čechů přiznává, že konopí užívá výhradně pro léčebné účely, jde o jeden z hlavních argumentů, proč se v debatách objevuje i varianta kompletní legalizace.
Je jasné, že samoléčba asi vždy zůstane jakýmsi lákadlem – snadno dostupným pokušením. Úkolem zdravotnických profesionálů ale je, aby se nikdy nezvrhla v nekontrolovatelnou epidemii. Počet pacientů spoléhajících se jen sami na sebe není jen odrazem osobní volby, ale také nastaveným zrcadlem nedostatků systému.
Klíčem proto není pouze represe či dekriminalizace, ale především dostupná a funkční péče o duševní zdraví. Jen tehdy se lidé nebudou muset spoléhat na alkohol, opioidy či darknet, ale na systém, který jim poskytne pomoc dřív, než sáhnou po látkách, jejichž užívání může skončit tragédií.
Autor je adiktolog a odborný garant Národní linky pro odvykání 800 350 000