Zázraky se dějí v každé roční době aneb Jak ožulit diváka či kolemjdoucího

V jeho papírech skutečně stálo, že je od krku dolů ochrnutý, a tak si zdravotníci dodnes nejsou jistí, jestli nedošlo k zázraku. To pražští měšťáci o zázracích všedního dne vůbec nepochybují.
Viděla jsem, jak odhánějí žebračku, která se krčila u Prašné brány. Jednu nohu měla nataženou rovně před sebe, druhou… vůbec neměla. Dokud ji policajti, na můj vkus zbytečně bodře, nezvedli. „Koukni, dorostla jí noha!“ volali jeden na druhého. Měla zdravou nohu tak důmyslně ukrytou, že byla iluze dokonalá.
Jiný žebrák, tentokrát v Londýně, na to šel ještě fikaněji. Z ustřižené nohavice mu čouhal odporný pahýl stehna. Vlastně… trochu moc odporný. Celý zakrvácený a na konci roztřepený, jako by mu nohu před hodinou někdo uřízl motorovou pilou. Byl listopad, a tak se záhada brzo vyřešila: po halloweenské noci někdo pahýl zahodil a chlapík usoudil, že to s ním zkusí.
Nepřipomíná vám to pornofilmy, ve kterých vystupuje muž s obrovským pyjem? Těmhle hercům není třeba závidět, stačí jinak nastavit úhel kamery a hned je zřejmé, že úctyhodný macek je pryžový.
V pornu se filmaři snaží vytvořit iluzi mocného samce, žebráci se snaží vytvořit iluzi vlastní ubohosti, ale princip je tentýž – jedni i druzí touží ožulit diváka či kolemjdoucího. Dnešní diváci či kolemjdoucí to ale snadno prokouknou.
Smutné je, když si žebrající ve snaze působit co nejubožeji systematicky ničí zdraví. Když vidím, jak se po ulici belhá žena za pomoci berle tak krátké, že by se o ni nemohlo opírat ani pětileté dítě, a prosebně natahuje volnou ruku, nutí mě jí vysvětlit, že by tu berli měla hned zahodit, než si dočista pochroumá páteř.
Předpokládám, že každý z nás už spatřil svůj díl vozíčkářů, kteří vyskočí, když je něco naštve, i jedinců namáhavě se sunoucích o berlích na papírových nohou, dokud berle nesloží do podpaží a neutečou ze scény. Většinou se zasmějeme, ale taky nám to vadí. Myslím, že kdybych byla odkázaná na vozík, hodně by mě to štvalo.
Někteří podnikatelé jdou ve svých zázracích ještě dál. Fyzické postižení jim nestačí. Musejí zemřít a už trochu zapáchat, když je modlitby přinutí vstát z mrtvých. Viděla jsem to na vlastní oči v nigerijském kostele. Po dvanáctihodinových vigiliích mrtvoly vstávaly jedna za druhou. Ano, veliký zázrak to byl. A takové zázraky se dějí v každé roční době.
Ani nevím, proč vám to vykládám zrovna na Velikonoce.