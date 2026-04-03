Zázraky se dějí v každé roční době aneb Jak ožulit diváka či kolemjdoucího

Iva Pekárková
Poslední slovo   20:00
Kamarád zdravotník se mi svěřil s neuvěřitelnou historkou. Celou noc dávali dohromady kvadruplegika, který – už v bezvědomí a s hypoglykemickým šokem – dorazil v sanitce. Když se probral, choval se k nim sprostě. Padaly z něj věty typu: „Kdybych moh hejbat rukama, vrazil bych ti takovou, že bys odlítla až do příští středy.“ S podobnými květnatými výhrůžkami na rtech konečně upadl do léčivého spánku. Tak léčivého, že ráno seskočil z lůžka a vyběhl ze špitálu ven.

Iva Pekárková. | foto: MAFRA

V jeho papírech skutečně stálo, že je od krku dolů ochrnutý, a tak si zdravotníci dodnes nejsou jistí, jestli nedošlo k zázraku. To pražští měšťáci o zázracích všedního dne vůbec nepochybují.

Viděla jsem, jak odhánějí žebračku, která se krčila u Prašné brány. Jednu nohu měla nataženou rovně před sebe, druhou… vůbec neměla. Dokud ji policajti, na můj vkus zbytečně bodře, nezvedli. „Koukni, dorostla jí noha!“ volali jeden na druhého. Měla zdravou nohu tak důmyslně ukrytou, že byla iluze dokonalá.

Jiný žebrák, tentokrát v Londýně, na to šel ještě fikaněji. Z ustřižené nohavice mu čouhal odporný pahýl stehna. Vlastně… trochu moc odporný. Celý zakrvácený a na konci roztřepený, jako by mu nohu před hodinou někdo uřízl motorovou pilou. Byl listopad, a tak se záhada brzo vyřešila: po halloweenské noci někdo pahýl zahodil a chlapík usoudil, že to s ním zkusí.

Nepřipomíná vám to pornofilmy, ve kterých vystupuje muž s obrovským pyjem? Těmhle hercům není třeba závidět, stačí jinak nastavit úhel kamery a hned je zřejmé, že úctyhodný macek je pryžový.

V pornu se filmaři snaží vytvořit iluzi mocného samce, žebráci se snaží vytvořit iluzi vlastní ubohosti, ale princip je tentýž – jedni i druzí touží ožulit diváka či kolemjdoucího. Dnešní diváci či kolemjdoucí to ale snadno prokouknou.

Smutné je, když si žebrající ve snaze působit co nejubožeji systematicky ničí zdraví. Když vidím, jak se po ulici belhá žena za pomoci berle tak krátké, že by se o ni nemohlo opírat ani pětileté dítě, a prosebně natahuje volnou ruku, nutí mě jí vysvětlit, že by tu berli měla hned zahodit, než si dočista pochroumá páteř.

Předpokládám, že každý z nás už spatřil svůj díl vozíčkářů, kteří vyskočí, když je něco naštve, i jedinců namáhavě se sunoucích o berlích na papírových nohou, dokud berle nesloží do podpaží a neutečou ze scény. Většinou se zasmějeme, ale taky nám to vadí. Myslím, že kdybych byla odkázaná na vozík, hodně by mě to štvalo.

Někteří podnikatelé jdou ve svých zázracích ještě dál. Fyzické postižení jim nestačí. Musejí zemřít a už trochu zapáchat, když je modlitby přinutí vstát z mrtvých. Viděla jsem to na vlastní oči v nigerijském kostele. Po dvanáctihodinových vigiliích mrtvoly vstávaly jedna za druhou. Ano, veliký zázrak to byl. A takové zázraky se dějí v každé roční době.

Ani nevím, proč vám to vykládám zrovna na Velikonoce.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Komentář

Vznášedla proti Tchaj-wanu? Čína buduje flotilu mamutích strojů

Ruské námořnictvo disponuje také obojživelnými vznášedly Zubr ze sovětských...

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)

Doporučujeme

Velikonoční příběh psích žen a Samaritánky. Ta se do Bible dostala tak, že se pohádala u studny

Premium
Ježíš Kristus

Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

Donald Trump (20. března 2026)

Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

Důstojníci bundeswehru přicházejí na německé ministerstvo obrany na schůzku s...

Výběr z tisku

Přemění Slováci USA na SŠA, nebo dokonce na Spojené štáty Imrichové?

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se v Praze setkala se svým...

USA zachránily i druhého letce v Íránu. Obětovaly kvůli tomu další svoje letouny

F-15E Strike Eagle

Obrazem

Stavení v Malé Skále je technický unikát. Na pozemku bylo komplikované podloží

Víkendový dům v Hrubé Skále.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly...

Analýza

Putin tlačí na ruské podnikatele. Mají „dobrovolně“ přispět na válku na Ukrajině

Vladimir Putin na sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) (26....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.