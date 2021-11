Zázraky došly. Ve špitálech je více lidí než o loňských Vánocích

A protože nejsme zemí proočkovanou jako Velká Británie, kde má přes 88 procent obyvatel starších dvanácti let v sobě první dávku, přes 80 procent druhou a přes 25 procent třetí, tak čísla nakažených znamenají zaplňující se nemocnice, které opět začínají odkládat neakutní výkony a proměňují se na velká covidária.

Optimisté vidí na konci listopadové temnoty naději: strach a zejména vládní restrikce vedou lidi k vakcinaci – ve všední dny se pravidelně naočkuje okolo padesáti tisíc lidí, což je polovina toho, co jsme zvládali v časech největšího boomu a velikých očkovacích center. Odpírači s nepříliš hlubokým odporem k jehle postupně tají a přibývá lidí s posílenou ochranou. Neměli bychom se radovat?

Můžeme. Z dlouhodobého pohledu lze říci, že vládní tlak nese konečně plody, zákaz uznávání PCR testů vede k zpomalení epidemie mezi neočkovanými a tedy i ke snížení tlaku na nemocnice, a nárůst počtu vakcinovaných je jednoznačný úspěch. Jenže sebevíce včeliček do ramene neřeší náš problém tady a teď.

Očkování pomáhá v dlouhodobém horizontu, ale nám se epidemie šíří jako lavina. V podstatě každý den máme 1,5krát až dvakrát tolik nově nakažených než před týdnem a nestane-li se zázrak, budeme mít brzy více nemocných než letos v březnu. Ve špitálech už teď leží s covidem okolo pěti tisíc lidí a víme, že všichni se domů nevrátí.

Rostou všechna čísla: počty nemocných, počty hospitalizovaných (o třetinu každý týden) i relativní pozitivita testů. Bylo by logické očekávat, že svobodné bytosti se budou chovat odpovědně a zdrženlivě i tam, kde je k tomu vláda nenutí. Leč to se bohužel neděje: únava z covidu je silnější než racionalita, řítíme se opět do zdi. Obáváme se, že počet listopadových zázraků byl již vyčerpán.