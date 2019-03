KAMBERSKÝ: Všechny děti jsou si rovny, ale některé rovnější

Je to věc zvláštní, až nepochopitelná. Vláda Andreje Babiše si dává pozor, aby dělala dobrý dojem. Oponenti dokonce sykají, že dojem je to jediné, o co se stará. Každopádně je to tajemné: Kabinet, jenž si dělá takovou starost s obrazem u veřejnosti, schválil v dobrém úmyslu velikou oslovinu. Oslovinu, která lidi nasrdí, vystaví bláznivým dilematům a krom jiného zavání diskriminací.

Ano, řeč je o chystaném zvýšení rodičovského příspěvku jen pro vyvolené. Chápeme, že jde o kompromis mezi ideou a rozpočtovými možnostmi, ale krajně nepovedený. Rodina, které se narodí pachole na konec silvestra 2019, bude dostávat roky o třetinu nižší podporu než ta, která se dočká potomka o dvě vteřiny později. Kdyby to bylo jednorázové porodné, nedalo by se nic dělat. Někdo má kliku, jiný pech. Ale rodičák je dávka průběžná, vyplácí se měsíčně několik let. Proč má jedna maminka ze stejného porodního sálu brát měsíčně 8333 korun a druhá stejné tři roky pouhých 6111? To je neobhajitelné.

Zastánci vlády říkají: „Každá změna přichází v nějaký čas, nemůžete zvyšovat dávku zpětně.“ Ale to je argument lichý: nikdo nechce dávky vyplácet zpětně. Co bylo, bylo, ale od prvního ledna se zvyšuje – všem, kteří na ni mají nárok. Nikoli jen některým. Představte si třeba, že by Babišova vláda zvedla o třetinu důchody – ale jen těm, kteří půjdou do penze až prvního ledna. Všichni ostatní ostrouhají. Úplná absurdita, že. Ale u rodičáku přesně tohle koalice schválila.

Ponechme stranou možné scény v porodnicích, kde se budou maminky snažit za každou cenu zdržet porod, aby nepřišly o osmdesát tisíc. To je cena třeba ojetého auta, pro mnohý mladý pár velký peníz. Ponechme stranou riziko, že některé rodiny budou letos na jaře nevraživě hledět na již počatý plod. Faktem je, že onen chvályhodný nápad – zvýšit po dvanácti letech konečně rodičák – vláda zbastlila. Snad jej ještě někdo opraví, než ho někdo jiný coby diskriminační napadne u Ústavního soudu.