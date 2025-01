Neumetejme dětem cestičky, pak sahají po zbraních. Je třeba změnit výchovu

Co se to děje, řeknete si? Jestli si nechcete zvykat, že toto se bude dít běžně, je potřeba změnit výchovu. Svět se sice proměňuje a po střelbě na Slovensku, kde student minulý týden zabil svou spolužačku a učitelku, se dalo očekávat, že něco takového může přijít i u nás.

Ale rychlost, s jakou rodiče rezignovali na roky zavedené normy, je děsivá. Učitelé už dávno nejsou nedotknutelní, už dávno nejsou těmi, k nimž se vzhlíží s respektem a kteří mají přirozenou autoritu, už dávno nejsou těmi, jimž byste se báli odporovat, kdyby kritizovali školní úspěchy vašeho dítěte.

Když se jim nedaří, okamžitě se hroutí

Nebrečme, můžeme si za to sami. Výchovou dětí i tím, jak jim v životě vyšlapáváme a umetáme cestičky a pěstujeme v nich pocit, že jsou nejdůležitějším člověkem – a všichni ostatní se mu musí podvolit. Když se jim pak nedaří, okamžitě se hroutí, kolabují a končí v lepším případě u psychologa, v horším na psychiatrii. Anebo sahají po zbrani a jsou schopny udělat takové činy a vraždit.

Rodiče dětem často ukazují, že otevřít si pusu na učitele je normální. Třeba tím, že na ně sami útočí, kritizují je nebo se neumějí smířit s tím, že jejich dítě není premiantem třídy. Vždyť jste to už slyšeli – kdo za to může? Učitel, protože špatně učí. Učitel, protože je moc přísný. Učitel, protože na děti zvýší hlas...

Místo abychom začali tím, že pokud se dítě hůře učí, je třeba mu pomoci a věnovat učení více času, hledá se chyba všude jinde. Jen ne u dítěte. A když se nenajde, pořád tu jsou různé diagnózy, kterými lze vysvětlit, proč se dítěti nedaří. A kterými dnes trpí takové množství dětí, že je až s podivem, když zrovna všechny vaše děti jsou bez diagnóz.

Na druhou stranu rodiče na děti kladou přehnané požadavky a do rolí dospělých je stylizují dříve, než je zdrávo. Naši rodiče nás vychovávali více autoritativně a volný čas jsme prostě trávili jinde a jinak: venku, s kamarády, přáteli. Dnešní děti sedí doma u počítače, mobilu nebo tabletu a s ostatními dětmi komunikují ve zkratkách přes displej. Vytrácí se osobní kontakt, umění komunikovat, ba i žít.

A my všichni přihlížíme, v lepším případě dětem zorganizujeme volný čas tím, že jim vybereme kroužek, na který je pravidelně dovezeme, počkáme na ně a zase je odvezeme. A kdyby se jim náhodou nedařilo, mohou za to trenéři, kteří jsou příliš tvrdí, vyučují kroužek špatně nebo prostě neumějí dítě zaujmout. Trenérů je mezi rodiči minimálně osmdesát procent.

Jenže děti dnes obecně nejsou bezohlednější, nezvladatelnější a bezcitnější než dříve. To jen my rodiče jsme změnili výchovný styl, a když výchovu nezvládáme, říkáme, že děti jsou dnes horší – a rychle jim diagnostikujeme poruchu. Nejsou, jen jejich chování je důsledkem hrubých chyb v naší výchově, umetání cestiček a chybějícího vymezení, co je a není správné.

Vraťme se k tomu, co prostě fungovalo: dítě musí znát hranice, mít respekt, uznávat autority, umět uznat prohru, přiznat chybu i poučit se. A nehroutit se z prvních neúspěchů, což se naučí jen tehdy, když rodiče jako první pochopí, že občas prostě ve škole trojku nebo kouli dostane.