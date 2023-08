Názor

Je to jako déja vu. Kyjev žádá od Západu špičkové zbraně. Německo se zdráhá, získá nálepku sabotéra, ale pak pod tlakem veřejnosti i spojenců povolí. Bylo to tak s tanky Leopard, teď to tak může být se střelami s plochou dráhou letu Taurus.