Zbrojaři jako nový motor českého průmyslu? Situace tomu nahrává

Proč mě toto napadlo, je v zásadě prosté – brněnské obranné veletrhy v čele s IDET, které před minulým víkendem hlásily rekordní počet vystavovatelů a očekávaly i vysoký zájem návštěvníků. Připočtěme k tomu pokračující konflikty na Ukrajině, v Gaze, které polykají spousty munice, která se stává nedostatkovým zbožím. Podle ohlasů vystavovatelů veletrh pouze odráží současnou geopolitickou situaci a rostoucí důraz na posílení evropské obranyschopnosti.

Bezpečnostní průmysl se především kvůli ruské agresi dostává na výsluní a nabírá obrátky. Navíc jeho současný boom může v Evropě do jisté míry vysvobodit ten automobilový, který se potýká s problémy odbytu hlavně kvůli nucenému ekologickému přechodu na elektromobilitu a levnější čínské konkurenci.

Munice není nikdy dost

Zároveň je jasné, že do obranného průmyslu v příštích letech poplynou peníze ze všech státních rozpočtů v Evropě i ze zdrojů Evropské unie. O to více potěšující je, že na tento boom dokáží naskakovat i české firmy, které navíc celou řadou mezinárodních akvizic dokazují, že mohou hrát na globální obranné scéně významnou úlohu. Společnosti jako Czechoslovak Group (CSG), Colt CZ Group nebo STV Group jsou vnímány jako významné evropské zbrojní firmy, kterým už je starý kontinent spíše malý. Nejde ale jen o ně, již léta působí v tomto sektoru také Omnipol nebo Aero Vodochody.

Statistiky ministerstva průmyslu a obchodu uvádějí, že export zbraní v roce 2023 vzrostl na necelých 60 miliard korun. O rok dřív to bylo asi 34 miliard a v roce 2021 to bylo 15 miliard. Poslední dva roky tedy jede o vzestup o sto procent a čeká se, že částka bude stoupat.

Vzestup českých zbrojařů dokazuje i žebříček agentury Bloomberg, který do čela největších byznysových boháčů posunul právě majitele zbrojařské Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada. Ten tak střídá dědičku impéria PPF Renátu Kellnerovou. A výkonnost holdingu CSG potvrzuje i Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI), který právě tento zbrojařský koncern zařadil mezi stovku největších zbrojovek světa.

Britský spisovatel J. R. Kipling kdysi prohlásil: „Červeného vína, knih a munice není nikdy dost.“ V kontextu geopolitického napětí a vojenských konfliktů nepůjde jen o munici. Experti odhadují, že celý obranný sektor by mohl čekat růst nejen v Evropě po dalších deset až patnáct let. Což je i šance pro české zbrojařské firmy, které by se mohly stát tahouny české ekonomiky. Pokud tedy budou mít dost lidí…

Autor je šéfredaktorem ekonomického online magazínu Peak.cz