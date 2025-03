Zbrojení namísto strašení, poslancům bude hej. Aneb válka bude v pět?

V logice von Clausewitzovy teorie to znamenalo alespoň trojnásobné přečíslení Rudé armády na směru útoku. To nebyl pro Hitlerovu generalitu jednoduchý úkol, protože sovětské Rusko mělo obrovskou armádu. Pro komunistické rozvědčíky však nebylo klíčové, jak velké armády se koncentrují na směru Berlín-Varšava-Moskva, ale jestli jsou schopné bojovat v místních podmínkách. Kontinentální klima v Berlíně nebo ve Vídni má totiž jiné charakteristiky než v Kyjevě nebo v Moskvě. Konečně, o tom se už v 19. století přesvědčil Napoleon.

Proto se rozvědka soustředila na to, jaké jsou na Západě stavy ovcí a jak se vyvíjí cena ovčích kůží na světových trzích. Ovčí kožichy a výrobky z ovčí vlny tvořily základ zimní výstroje pro takové zimy, jaké jsou jen v Rusku. Až do aktivace plánu Barbarossa (22. 6. 1941) a ani po jeho ukončení (5. 12. 1941) trhy neukázaly, že by to hitlerovská válečná mašinerie myslela se zimní válkou v Rusku odpovědně. Stavy skopového se nezvětšovaly a Německo ovčí kůže neskupovalo.

Proto pokud někdo českému válečnému veteránovi od roku 2014 stále vykládá o bezprostředně se blížící válce, o níž mi ale nemůže nic bližšího říci, aby neprozradil plán obrany, pak mi nezbývá nic jiného než metoda sovětských vojenských rozvědčíků. Sleduji stavební zakázky na webu Hlídač státu, kde si všímám, kde se staví nebo rekonstruují protiletecké kryty či veřejné budovy tak využitelné a jak jsou v Česku využity kapacity stavebních firem.

Své poznatky si nechávám zatím pro sebe, protože možná už zmínka, jak se snažím zjistit skutečnou vzdálenost války s Ruskem, je podle nového zákona trestná. Zákonodárcům je hej, ti se ukryjí ve sklepení malostranských paláců skýtajících dobře zásobené zázemí. Co ale my ostatní v postavení potenciální potravy pro děla a čekající už deset let na pokyny, jak se na válku připravit?

Jestli ti Rusové přijdou až do Prahy (a byli tu už dvakrát), bude nutné je vytlačit zpět – a k tomu bude třeba alespoň trojnásobku síly potřebné k obraně. Kdy tedy přijde to zbrojení místo strašení?