Pevnost Evropa? Starý kontinent bude mít do roku 2035 víc zbraní než USA

Podle nové studie americké firmy Redburn porostou evropským zbrojařům jejich zisky příštích deset let každoročně o více než deset procent. Nejlépe jsou na tom zbrojaři ve střední a východní Evropě, kde je pocit z ruské hrozby nejakutnější, a firmy v sousedním Německu, kde se historicky do bundeswehru investovalo jen liknavě.
S podobnými statistikami není třeba chodit daleko. Můžeme zůstat na našem domácím hřišti, kde je nově nejbohatším Čechem zbrojař Michal Strnad, jenž si za poslední rok polepšil o 175 miliard korun a předehnal tak někdejší „královnu“ trhu Renátu Kellnerovou z PPF.
|
Zbrojaři jako nový motor českého průmyslu? Situace tomu nahrává
Strnad vlastní koncern Czechoslovak Group (CSG), pod který spadají mimo jiné automobilka Tatra, výrobce radarů Eldis, či italská muniční firma Fiocchi. Tatra dodává podvozky mnoha dalším světovým zbrojovkám a podílí se tak na výrobě známých zbraní, jako je francouzská samohybná houfnice CAESAR, ukrajinský salvový raketomet Burevij, či izraelský protiletadlový systém SPYDER používaný i českou armádou.
Nůžky se budou rozevírat
Vzhledem k tomu, že evropské armády momentálně na nákup nových zbraní dávají větší podíl HDP než Spojené státy – 1,4, resp. 1,0 procenta – podle Redburn je brzy „materiálně přerostou“. Jinými slovy budou mít k dispozici víc zbraní a munice než nejvýkonnější armáda světa.
|
Vyzbrojená a sebevědomá Evropa? Ne tak rychle, varují američtí odborníci
Tato statistika ještě nutně nic neříká o efektivitě těchto zbraní a celkové bojové síle ozbrojených složek. Člověk může například právem argumentovat, že jedna americká letadlová loď vydá bojovou silou za celé letectvo České republiky, nebo třeba, že jedna americká brigáda je ve skutečném boji platnější než celá italská armáda. Co se týče čisté masy, Evropa však bude dominovat.
Důvodem je struktura obranného rozpočtu, která se o něco liší v Evropě a za Atlantikem. Spojené státy sice na obranu celkově dávají stále víc peněz než Evropa, ale mnohem větší procento jde na udržování stávajícího arzenálu a platy vojáků (celkově 60 procent rozpočtu). Naopak Evropa, která na bezpečnostním poli zaspala, se snaží vše překotně investovat do nákupu zbraní. Letos tak starý kontinent ve vyzbrojování poprvé přerostl Ameriku: dal za něj 170 miliard dolarů oproti americkým 168 miliardám. Tyto nůžky se do budoucna budou dále rozevírat.
|
KLAUS: Potřebujeme zvyšovat výdaje na zbrojení? Už teď jsou armády NATO silnější než ta ruská
Bude tak z Evropy pomyslná pevnost? Jistě, v mnoha ohledech ale bude stále závislá na ozbrojených složkách Spojených států. Starý kontinent si velmi slušně vede na poli konvenčních zbraní, jako jsou děla a tanky, chybí mu ale adekvátní jaderný arzenál, navádění pomocí satelitů či nejmodernější průzkumná letadla.