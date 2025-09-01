Zachrání zbrojení českou ekonomiku, nebo nás naopak pošle do kolen?

Plánované zvýšení obranných výdajů na pět procent HDP, což odpovídá asi 14 procentům státního rozpočtu, je značnou zátěží. Současně ale brzy budeme dávat na starobní důchody zhruba dvojnásobek, další sociální výdaje narůstají. Argumentace ANO, SPD či hnutí Stačilo! včetně jeho části dosud vystupující pod názvem Socdem o „odčerpání“ peněz na sociální věci tak není zcela neopodstatněná.
Ekonomické studie ukazují, že navýšení výdajů na obranu bude částečně financováno půjčkami a pravděpodobně vyššími daněmi, což bude nepříjemné, ale nikoliv fatální pro českou ekonomiku. Část investic navíc půjde do infrastruktury a domácích zakázek pro české zbrojovky, což podpoří naše hospodářství.
|
Poptávka po zbraních roste. Rheinmetall otevřel největší muniční továrnu v Evropě
Zbrojení podle politiků ODS včetně premiéra Petra Fialy znamená posílení spojeneckých vazeb a efektivní odstrašení Ruska od agrese či spíše od zasahování do našich záležitostí. Ne všichni s tím ovšem souhlasí, šéf hnutí Stačilo! Daniel Sterzik kdysi napsal: „Když přijdou Rusové, bát se musí jen ti, co s nimi nebudou spolupracovat. Já jsem s Rusy přítel, takže se bát nemusím.“ S tím, že bychom se měli jen tak nechat někým obsadit, ale většina obyvatel zřejmě nesouhlasí.
Bez spojenců to nepůjde
Silný domácí zbrojní průmysl však zároveň není samospasitelný. Česko nikdy nemůže vyrobit vše od nadzvukových stíhaček přes prostředky elektronického boje až po uniformy bez závislosti na dovozu. Přestože české firmy slaví úspěchy i v zahraničí, silná armáda bez mezinárodního spojenectví je u malého státu jako Česko málo účinná. Pokud dojde na dlouhou válku bez spojenců, i velmoci středního rozsahu nás převálcují svými většími lidskými i materiálními zdroji.
Zbrojní průmysl je navíc cyklický a závislý na politice, často s riziky opožděných plateb a přinejmenším podezřelým vyjednáváním o některých zakázkách. Vytváří sice inovace, ale není tahounem civilních odvětví. Izrael, často uváděný jako vzor, nevytváří většinu svých inovací přímo v zbrojním odvětví, ale naopak výroba zbraní využívá poznatky a lidi z civilních odvětví.
|
Zbrojení jako náboženství úpadku. Už nejsme dědicové Masaryka a Čapka, ale správci skladu s municí
Zkrátka, zbrojení je nutné „zlo“. Nezachrání ekonomiku, ale slouží k obraně a odstrašení nepřátel. Česko na to má a nejsou to vyhozené peníze. Historie ukazuje, že rezignace na obranu a podřízení se cizí velmoci s odlišnými zájmy by poškodilo stát i jeho ekonomiku, byť by šlo „jen“ o nepříliš krvavou okupaci či „jen“ o politické otroctví.