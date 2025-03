Chytře a s jasnou vizí. Rozhýbání našeho obranného průmyslu může pomoci celé české ekonomice

Odráží se to i v pětibodovém plánu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přezbrojení Evropy - ReArm Europe. Počítá s tím, že se na jeho realizaci podaří získat okolo 800 miliard eur (20 bilionů Kč). Neobejde se to ovšem od navýšení státního financování obranného sektoru, zde se kalkuluje se zvýšením výdajů na obranu u členských zemí Unie o 1,5 procenta HDP.

Dokázala by se Evropa ubránit Rusku i bez pomoci Spojených států? celkem hlasů: 4708 Ano 67 %(3139 hlasů) Ne 29 %(1364 hlasů) Nevím 4 %(205 hlasů)

Politici napříč kontinentem ovšem budou muset zvýšené obranné výdaje před veřejností obhájit, a v tom jim může částečně pomoci i argumentace, že pokud se podaří více rozhýbat domácí a potažmo evropský obranný průmysl, mohlo by to pomoci i ekonomickému rozvoji. Samozřejmě to platí i pro Česko. Není proto od věci podívat se detailněji na současnou kondici domácích zbrojařů.

Upřednostnit domácího výrobce

Za poslední tři roky vyrostl hlavně kvůli válce na Ukrajině náš obranný průmysl o 350 procent. V roce 2023 vygeneroval tržby ve výši 75 miliard korun. Dvě třetiny z této částky mířily na export. U některých projektů se ukázalo, že každá investovaná koruna může vygenerovat až 3,2 koruny zisku, což se například týká obrněnce Pandur nebo letounu L-39NG.

Právě v souvislosti s Pandurem je ale mimořádně důležité, aby byl jednoznačně upřednostněn domácí výrobce – v tomto případě Tatra Defence Vehicle. Proč? Protože musí platit, že kdykoliv má evropský stát domácího výrobce vyspělého zbraňového systému, tak ho využije pro svou armádu a nekupuje takový zbraňový systém ze zahraničí. Pokud bude ministerstvo obrany nakupovat flotilu 250 vozidel s hodnotou minimálně 30 miliard korun od domácího výrobce, pro českou ekonomiku to bude znamenat injekci ve výši 100 miliard korun, což je přibližně jedno procento ročního HDP ČR!

A Česku to samozřejmě i pomáhá ve světové špičce zbrojařů. Nejedná se přitom jen o obrněnce a nákladní auta od společností Excalibur Army nebo Tatra, ale i o produkci munice společností STV Group, dlouhých ručních zbraní z firmy Colt CZ v Uherském Brodu nebo pasivních radarů pardubické firmy Era. To určitě není málo s ohledem na perspektivu možné silnější integrace evropského obranného průmyslu.

Montovny přidanou hodnotu nepřinášejí

Pozitivní vliv na výkonnost českých zbrojařů může samozřejmě mít i další zmíněné zvyšování výdajů na obranu, aktuálně jsou to dvě procenta HDP, koncem dekády se počítá až se třemi procenty. Ministryně obrany Jana Černochová neopomene vždy zdůraznit, že se na plnění dodávek pro armádu musí primárně podílet domácí výrobci. Pravdou je, že 90 procent smluv podepsalo ministerstvo s domácími výrobci, jenže podrobnější pohled ukáže, že jejich podíl na investovaných penězích je jen 25procentní.

A pokud pořizujeme zbraně a zbraňové systémy ze zahraničí, ministerstvo musí dbát o to, aby se naše firmy podílely v rámci zapojení domácího průmyslu na výrobě produktů s vysokou technologicky přidanou hodnotou. Montovny žádnou velkou přidanou hodnotu nepřináší.

A určitě nelze pominout, že problém představuje i skladba současného navýšeného rozpočtu na obranu. Většina prostředků putuje na nákup „železa“, investice do výzkumu a vývoje jsou na druhé straně velmi nízké a Česko je v tomto ohledu na chvostu v rámci NATO. Bez stálých inovací a modernizací ovšem konkurenceschopnost obranného průmyslu neudržíme. Každoročně tak nemůže jít jen o automatické „přisypávání“ dalších miliard ministerstvu obrany, ale o to, aby se tak činilo chytře a s jasnou vizí, jak to může posunout obranu země, a s ní celou českou ekonomiku dál.