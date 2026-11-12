Rozvoj obranného průmyslu posiluje obranyschopnost. Mimořádné zdanění proto nedává smysl

Větší míra bezpečnostní nejistoty je ale patrná i v dalších světových regionech, což českým zbrojařům nahrává.
Přímé odvody do veřejných rozpočtů minulý rok dosáhly výše 25 miliard korun, a pokud by se započítaly i multiplikační efekty na navazující dodavatele a služby, celkový fiskální přínos pro státní pokladnu se odhaduje až na 50 miliard korun.
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Za miliardami zisku je ale třeba vidět i úspěšné odvětví s velkou přidanou hodnotou. Zaměstnává přes 25 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků a jeho podíl na celkovém výkonu české ekonomiky se pohybuje v rozmezí dvou až tří procent HDP.
A je třeba dodat, že se zde projevuje pozitivní dominový efekt. Expanze zbrojního sektoru vytváří stovky nových pracovních míst napříč republikou především ve strojírenství nebo chemickém průmyslu. Důležité jsou i technologické inovace a vývoj špičkových technologií, jako je například umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, výroba a vývoj dronů nebo vesmírný výzkum.
A ještě jeden ukazatel je pozoruhodný: do zahraničí směřuje celých devadesát procent veškeré domácí produkce, což Česko řadí mezi globální exportní špičku. Pro srovnání: v Polsku je to pouze asi třicet procent, i když je to částečně dáno tím, že Poláci mají větší armádu než Češi, a tudíž tuzemská zbrojní výroba směřuje právě do ní.
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Zastarávání strategických rozhodnutí
Co je v současné době pro český obranný průmysl nejdůležitější? Klíčové priority naznačil minulý týden na konferenci Prague Security Dialogue místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček: zabezpečení vlastních národních kapacit pro obrannou výrobu, což by nepochybně v čase zvýšené válečné hrozby nebo dokonce války bylo mimořádnou přidanou hodnotou, rozšiřování těchto kapacit, a to nejen u velkých zbrojařských společností – pozornost musí být věnována i rozvoji středních a malých zbrojních firem, které často dokazují, že umějí být štikami i na vysoce konkurenčním evropském i světovém trhu.
Dá se prostě říct, že jde o budování a udržování uceleného a fungujícího „zbrojního ekosystému“, v němž budou úzce kooperovat jak výrobci zbraní, tak i armáda a vláda.
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Jedině tak se může podařit reagovat na rychlost, s jakou se mění charakter moderního válčení, což se ve vrchovaté míře ukazuje na Ukrajině. Vývoj dronů, dělostřelectva a elektronického boje probíhá tak rychle, že strategická rozhodnutí o nákupech a výrobních kapacitách téměř okamžitě zastarávají. Třeba právě v případě dronů se podle expertů mění jejich technologie na použití v boji jednou za tři měsíce…
Hrozba podvázání odvětví
I v případě zbrojního průmyslu by tak bylo velmi sporné rozšíření sektorové či mimořádné daně, která by na něj mohla být uvalena (vedle bank, energetiky a digitálních společností). Mělo by se jednat až o devadesátiprocentní daň ze zisku. Tato úvaha se v minulých týdnech objevila ve veřejném prostoru, jak ale plyne z vyjádření premiéra Andreje Babiše, vláda o tom nyní neuvažuje, což je správné rozhodnutí.
V případě zbrojařů jsou protiargumenty k mimořádné dani jasné: mohlo by to přinést opětovné podvázání odvětví, které se muselo rychle a obtížně resuscitovat po čerpání „mírové dividendy“ po konci studené války, v konfrontaci s novou válečnou hrozbou.
Zbrojní průmysl teď zisky skutečně má, což je ale dáno tím, že vyrábí něco, co nyní potřebuje celá Evropa, tudíž existuje převis poptávky nad nabídkou, což žene nahoru ceny a zisky. Zároveň je ovšem potřebné, aby co nejrychleji škáloval svoji výrobní kapacitu. V potaz je nutno brát i současnou velmi turbulentní bezpečnostní situaci.
Zdanit významný nástroj přispívající k vyšší úrovni obranyschopnosti a odolnosti země tak skutečně smysl nedává a je dobře, že si je toho vláda vědoma.