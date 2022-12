PETRÁČEK: Odcházení podle Zemana. Režii událostí si chce užít až do konce

To, že své odcházení režíruje sám. To není bezmocný Zeman, jak se mohl jevit, když ležel v nemocnici. Teď vidíme Zemana, kterého tři měsíce před koncem mandátu zajímá osud Ústavního soudu i šance, jak ho ovlivnit. Přiznává chyby tam, kde už může působit jako ten, kdo je napravil – třeba sázku na Putina jako racionálního politika. A pronáší přání, která si ještě chce splnit – třeba přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Zajímá ho i nástupce na Hradě. Rád by tam viděl Andreje Babiše, ale přímo jej nejmenoval. Že by se obával, že jeho doporučení by bylo polibkem smrti? Ale i kdyby to téma zamluvil úplně, myslel by si snad někdo, že je pro Petra Pavla či Danuši Nerudovou? Prezident Zeman po sobě nezanechá ani plošnou amnestii, ani institut se svým jménem. Ale tu režii událostí si chce užít až do konce.