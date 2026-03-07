Zčernání modrých: ODS už chodí pozadu a Martin Kupka si pořídil dredy

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   12:00
Janem Lipavským to začalo – a slučovacím sjezdem to skončí. Dekapituji, tedy jsem, říkají teď západní humanisté. Když se vrtí Íránem, zapomene se i na Epsteinův bazének. A jak se vláda připravuje na rozvodnění Berounky?

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

* Těm, kdo neviděli slavný film „Vrtěti psem“, to možná přijde trochu paranoidní, ale všimli jste si, jak se spuštěním války proti Íránu úplně utichla kauza prasáka Jeffreyho Epsteina, a to zrovna ve chvíli, kdy prezidenti USA měli vypovídat, co všechno tropili v jeho bazénku?

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

* Popirátštění nebo chcete-li zlipánkovatění ODS postupuje mílovými kroky. Ve stejné době, kdy se normou prezentace modrých ptáků na sociálních sítích stal infantilní styl Jana Lipavského (“Cestuji metrem“, „Miluji Prahu“, „Jím hotdog“, „Peču štrúdl“, „Fandím na fotbale“), stala se mluvčí ODS Mariana Wernerová, která doteď dělala čtyři roky mluvčí právě Lipavskému. A jako třešnička: ODS oznámila, že v Brně, druhém největším městě v zemi, bude na podzim kandidovat v koalici s Piráty a že dvojkou na této kandidátce bude dcera Petra Fialy Klára Chládková. Tak kdypak ODS začne chodit pozadu a Martin Kupka si pořídí dredy?

* Politický systém by se měl v Česku zgruntu změnit. Ten, kdo vyhraje volby, by měl být odstaven od moci a vládnout by měla poražená menšina. Protože jak se opakovaně ukazuje při přípravě státních rozpočtů, právě opozice je vždycky nejodvážnější, nejzodpovědnější a ví nejlépe, kde by se daly ušetřit desítky i stovky miliard. Stejně jako jak stavět statisíce bytů nebo víc kilometrů dálnic. Akorát by se to asi té opozici muselo nějak zatajit, že vládne, protože po příchodu do vlády každá strana ty své geniální recepty bůhvíproč okamžitě zapomene.

* Rozmohlo se nám tady takové nešvarné slovo: „dekapitace“. Nikoli v původním významu popravy stětím, ale obecněji ve smyslu fyzického odstranění vůdce nějakého státu, který nemáme rádi. Je v přirozenosti člověka opisovat nepříjemné věci eufemismy českými (sociální zařízení, plnoštíhlá dáma), ale je ještě lepší je zatemnit eufemismy cizími (interrupce, eutanázie). Proto čteme-li, že náš spojenec někoho dekapitoval, víc za tím šustí papír, než stříká krev. Ale mezi námi: je to prachobyčejná vražda, kterou odsuzovaly snad všechny vyspělé civilizace.

V Praze přistál už devátý evakuační spoj. S navrátilci se vítal i ministr Macinka

* Za tohle mě asi sežerou ty tisíce uvízlých turistů včetně jejich rodin a známých. Ale když někdo před cestou na pláž do Emirátů nebo Ománu ignoruje zprávy, že Amerika stáhla na hranice Íránu až třetinu svých vzdušných a námořních sil, měl by pak šoupat nohama, zpytovat svědomí a doufat, že mu jeho vláda pomůže dostat se se zdravou kůží domů, což samozřejmě každá vláda udělat musí. Nevděčného brblání se ale Babišova vláda bát nemusí, protože z dovolenkářů v Dubaji téměř nikdo není voličem ANO ani SPD. Jo, kdyby vázla repatriace chatařů a kempařů od rozvodněné Berounky nebo z vylitého Mácháče, to by byla jiná...

