Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela by chtěl vytvořit státního obchodníka s energiemi. Ten by mohl dodávat elektřinu například nemocnicím, školám či krajským úřadům, které s tím teď mají potíž. Případně i plyn. Aby to proběhlo rychle, možná si k tomu najme nějakého současného obchodníka na trhu. Pak už bude hej. Tedy až na to, že je třeba ještě rozhodnout pár „maličkostí“.