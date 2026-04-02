Podpora pedofilů a gayové v „klidné síle“. Jak v opozici vypukla přestřelka plná slušnosti

Petr Kolář
Politický diář   12:00
V opozici v uplynulých dnech vypukla přestřelka plná slušnosti, tolerance a nadhledu, jak to mají rádi. Jejím středobodem se stal lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Pozoruhodná postava, jíž si na sociálních sítích nemůžete nevšimnout, i kdybyste o to opravdu vůbec nestáli. Bohužel.
foto: Michal Sváček, MAFRA

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (28. května 2025)
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
Zdechovský se toho nebojí. Denně chrlí bambilion zpráv. Od kritiky Babiše a jeho vlády prakticky za cokoli přes pranýřování prakticky kohokoli za lezení „do ruských řití“. Až po občasné zveřejňování obnažených fotek své baňaté postavy či snímků, před jejichž pořízením se pracně nasoukal do úzkých upnutých džínů (tzv. skinny jeans), což je u drtivé většiny mužů po čtyřicítce módní zločin proti lidskosti.

Tentokrát se „Zdecháč“, jak se mu mezi politiky přezdívá, dostal do sporu s hlavními pirátskými šajbami. Důvodem bylo téma evropského prolomení šifrovaných zpráv kvůli odhalování pedofilů na internetu. Má totiž skončit výjimka, takzvaný Chat Control 1.0, pro provozovatele chatů nebo e-mailů. Zdechovský je samozřejmě pro, Piráti to – vcelku oprávněně – považují za nástroj, který by v Evropě umožnil šmírování soukromých zpráv prakticky kohokoli.

„Piráti podpořili pedofily a sexuální predátory. Gratuluji,“ vyťukal na síť Zdechovský. Následovala reakce Ivana Bartoše: „Šašku.“ Na tu zase odepsal Zdechovský: „Ivane, až zas budeš zhulenej, nepiš na sítě.“ Načež se do debaty zapojil i šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Pan Zdechovský, poté co spočítal gaye ve vlastní straně, se začal zabývat pedofilií. Chce hledat pedofily a sexuální predátory ve zprávách ve vašem mobilu, vašem počítači a vůbec všude jinde, než kde by měl především začít,“ napsal Hřib a přidal odkaz na text s titulkem „Sexuální skandály katolických duchovních“.

To byla pochopitelně voda na Zdechovského mlýn. „Pan Hřib, poté, co vyřešil dopravu v Praze, si šel poslat svým kámošům dětské porno. Všichni víme, že jste idiot. Nemusíte nám to připomínat, Zdeňku,“ vyťukal s nezbytným smajlíkem.

Což o to, když odhlédneme od věcné stránky šmírovacího návrhu, mají při své „argumentaci“ zrovna v této přestřelce nejspíš pravdu obě strany sporu. Jen až bude na Letné zase nějaká demonstrace, kde se bude kýčovitě volat po slušnosti v politice, měli by se hlavní aktéři držet nanejvýš zpívání nějaké veselé písničky od Zdeňka Svěráka.

Před dvěma týdny se Politický diář zabýval situací okolo poradkyně premiéra Natálie Vachatové, která se podle některých médií měla podílet na přípravě zákona, podle něhož by se měly neziskové organizace se zahraničními vazbami registrovat v nově zřízené databázi. Už tehdy bylo jasné, že nic, co ona média a další aktivisté nazývali „ruský zákon“, předloženo nebude, a Vachatová navíc popírala, že by byla spoluautorkou. O to ale nešlo.

Vybraná média a aktivisté na ni uspořádali veřejný lynč. Chrlili o ní jeden příspěvek za druhým, psali o ní výhradně jako o „proruské Vachatové“ a v titulcích stálo třeba: „Babišova poradkyně Vachatová obhajuje Putina a ruské volby“. Nebyla to sice pravda, ale hodilo se to. Včetně údajného problému kolem toho, že její bratr, se kterým se tři roky neviděla, žije a podniká v Rusku.

Na základě podnětu lidovce Jana Bartoška dokonce Vachatovou coby „vážný bezpečnostní problém“ řešila komise pro kontrolu BIS. Zpravodajci ji důkladně „proklepli“, a dokonce i podle nejzavilejších kritiků včetně Bartoška či Pavla Žáčka z ODS na jednání komise jasně zaznělo, že premiérova poradkyně Natálie Vachatová žádné bezpečnostní riziko nepředstavuje. Listy s osobními omluvami mohou ideologičtí soudci Lynchové posílat do Strakovy akademie. Ale skoro bych se vsadil, že tam žádný nepřijde…

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
