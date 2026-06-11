Zemřela Zdena Mašínová, symbol slavného rodu. Dcera Josefa Mašína a sestra bratří Mašínů

Když se v Česku řekne Mašín, hned je žádáno upřesnění. Koho tím myslíte? Podplukovníka (in memoriam generála) Josefa Mašína? Legendu druhého odboje, člena slavných Tří králů (Balabán, Mašín, Morávek) popraveného nacisty? Či jeho syny Josefa a Ctirada? Dva muže protikomunistického odboje, jejichž hodnocení dělí společnost? Oceňuje se brilantní kousek, když se v říjnu 1953 prostříleli do Západního Berlína, ale většina jim zazlívá, že u nás zabili již zneškodněného policistu a pokladníka továrny.
Nebo snad Zdenu Mašínovou? Ale kterou? Manželku podplukovníka Mašína, za komunismu drženou ve vězení za nelidských podmínek, až tam v roce 1956 zemřela a nebyla ani důstojně pohřbena? Nebo Zdenu mladší, její dceru a sestru Ctirada a Josefa mladšího?
Jak naznačuje dlouhý úvod, s rodem Mašínů je to složité. Alespoň pro ty, kteří mají potřebu škatulkovat lidi do černobílých kategorií typu „padouch“ a „hrdina“. Mašínové patří zároveň mezi odbojáře proti nacismu a jeho oběti i odbojáře proti komunismu a jeho oběti. Ale široké uznání sklízí jen někteří z nich. Vlastně jen Josef a Zdena starší, kteří jsou již dlouho bezpečně po smrti, takže nehrozilo a nehrozí, že řeknou cosi „nekorektního“.
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Nyní se ale toto dělení může poněkud změnit. Dnes se dožívá 90 let Zdena Mašínová mladší, jediná z rodu Mašínů, která – letos k 28. říjnu – osobně převzala vysoké státní vyznamenání.
Je snad kontroverzní?
Zdena mladší se chtě nechtě stala žijícím symbolem rodu Mašínů (v USA žije její bratr Josef, ale ten do Česka nejezdí). Někomu přijde ta formulace možná nabubřelá, ale je to tak. Zdena mladší strávila celých 90 let svého života v této zemi, tudíž je jakousi nositelkou svědectví či odkazu.
Jako malá zažila válku i kradmé návštěvy svého otce působícího v ilegalitě. Jako patnáctiletá zažila nástup komunismu. Od svých dvaceti let pak žila bez rodiny: matka ve vězení, které nepřežila, bratři za hranicemi, ona sama půl roku ve vazbě, poté na místě nuceného pobytu a s kontrolou StB.
Pak se protloukala všelijak. Pracovala jako myčka laboratorního skla. Starala se o svou velmi starou babičku Emmu, což byl hlavní důvod, proč nikdy neodešla do emigrace. A pak si vzala docenta Rudolfa Martina, jenž byl za války v komunistickém odboji a jehož rodina zahynula v Osvětimi. To věru není standardní příběh.
Ta zmíněná složitost rodu Mašínů se promítá i do vztahu státu vůči němu. Josef a Zdena starší jsou široce uznáváni a stát je ocenil. Zdena dostala v roce 1998 Řád TGM a Josef to před rokem dotáhl až na Řád Bílého lva, který mu udělil prezident Zeman. Jenže ho odmítla převzít za otce Zdena mladší, tudíž rodinu zastoupila ministryně obrany Černochová.
Letošní podzim tak působil v tomto smyslu průlomově. Průlom nebyl v tom, že Zdena mladší dostala k 28. říjnu Řád TGM. Spočíval v tom, že poprvé od listopadu 1989 v osobě Zdeny mladší někdo z rodu Mašínů osobně převzal vysoké státní vyznamenání.
Ta předchozí ocenění byla buď in memoriam (Josef a Zdena starší) nebo nereprezentovala tu nejvyšší státní úroveň. Třeba Masarykova cena pro Ctirada a Josefa mladšího od kanadských krajanů (2005), plaketa předsedy vlády Mirka Topolánka (2008), Pamětní list Senátu (2010) či vojenské Vyznamenání Zlaté lípy (2011), které na pohřbu Ctirada v Clevelandu předal Josefovi mladšímu ministr obrany Vondra.
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Tyto události dokládaly, že politické hlasy pro ocenění Mašínů mladších v Česku jsou, ač vyvolávají kontroverze, jak se často říká. Zdeny mladší se „kontroverze“ netýkají. Nikoho nikdy neohrozila, natož aby někoho zabila. Jenže své bratry považuje za hrdiny, což leckomu nevoní. Ještě v roce 2018 proniklo do médií, že prezident Zeman návrh na vyznamenání pro ni odmítl s tím, že je jen „něčí sestra“.
Nejenom „něčí sestra“
Ano, je „něčí sestra“. A též „něčí dcera“. Dcera národního hrdiny popraveného nacisty a jeho manželky, jež zemřela v komunistickém vězení. Jistě, biologické příbuzenství není žádná zásluha, ale tady jde o něco více. Symbolicky i prakticky.
Dnešní oslavenkyně se zasadila o to, že rodový statek Mašínů v Lošanech u Kolína – v 50. letech majitelům ukradený státem a pak značně zdevastovaný – byl rekonstruován a přeměněn v Památník tří odbojů. Hájí tradici, která přesahuje jeden rod či jednu generaci.
Zdena mladší zůstává symbolem odbojného rodu Mašínů i toho, že z něj nelze vypreparovat ty, kteří se nehodí a kteří se hodí. Můžeme si to připomenout při jejích 90. narozeninách.