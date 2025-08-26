Jízda v protisměru. Salivarová se uměla vysmát totalitním ideologiím, blbství světa i průměrnosti

Ty poslední dva pseudonymy jsou nejspíš určující. Jak pro život, tak pro dílo. Pro ten krátký, ale intenzivní nádech závěrem nečekaně osvobozených 60. let v Československu – i pro ten pozvolný, skoro čtvrt století dlouhý výdech v kanadském exilu po osmašedesátém. Nebyla to jenom žena slavného muže, manželka Josefa Škvoreckého (1924–2012), byla to samorostlá osobnost, ostře emancipovaná bytost, co stála celý život na vlastních nohou.
Podobnosti, příbuznosti, paralely? Možná nejvíc překladatelsko-spisovatelský tandem Josef Hiršal & Bohumila Grögerová. On glanc, ona grunt; on zhruba půlstoletí prvotní impulsy, ona, v dekádě po jeho smrti, čím dál výraznější spisovatelka, co chápavě píše svůj dramatický osud – se všemi bázněmi a trýzněmi, úzkostmi a strastmi.
Salivarová to měla podobně. Byla ročník 1933. Když končila druhá světová válka, bylo jí dvanáct. V patnácti ji sevřela klec stalinismu. Tuto zkušenost dál posílily rodinné tragédie. Zaprvé otec, Jaroslav Salivar, který šel v devětačtyřicátém roce jako soukromý nakladatel a knihkupec na rok do kriminálu; po propuštění v roce 1950 emigroval do Spojených států amerických. Zadruhé starší bratr, Lumír Salivar, režimní odbojář, co přežil dekádu 1949–1959 v jáchymovských dolech; osm let po propuštění odešel do Kanady.
V Kanadě se naplno realizovali i manželé Škvorečtí. Pod hlavičkou, která rezonuje dodnes: ´68 Publishers. Motto? Když to nejde svobodně doma, půjde to v exilu. V letech 1971 až 1993 vydali celkem 224 knižních titulů; jako první Škvoreckého Tankový prapor, jako předposlední Osočení – právě od Zdeny Škvorecké (úplně posledním titulem pak byly Škvoreckého Povídky tenorsaxofonisty).
A mezitím, abecedně: Blatný, Effenberger, Gruša, Havel, Heisler, Hiršal, Hostovský, Hrabal, Kliment, Kundera, Lustig, Peroutka, Seifert, Součková, Vaculík nebo Zahradníček. (Komplet je k mání tady) Co jméno, to pilíř zdejší literatury a kultury, a nejen těch zakázaných dekád – rovnou celého dvacátého století!
Fikční polemika s misogynem
A ještě něco: Salivarová-Škvorecká jako spisovatelka. To není jenom populární Honzlová (1972), to je možná víc hned povídková prvotina Pánská jízda (1968). Pokud dneska hledat nějaké autentické předobrazy feministické emancipace nebo energetické zdroje té silné vlny české ženské literatury po roce 2000, pak určitě tady.
Tenhle triptych je jízda v protisměru. Nevybíravá, sympaticky drzá a chytrá fikční polemika s misogynem, co ji vyučoval na univerzitě – s Milanem Kunderou. Žádná poklona před vychytralým mystifikátorem a cynickým vztahovým hráčem, ale dekonstrukce jeho samolibě frajírkovského profilu. Trochu na způsob Jana Nováka, ale líp, koncentrovaněji – a hlavně dřív o půl století.
Prohlížím si na netu dostupné fotografie Zdeny Salivarové-Škvorecké. A je to jasně vidět: měla v sobě komiku, silnou schopnost reflexe – a sebereflexe. Umění vysmát se totalitním ideologiím, blbství světa stejně jako lidské průměrnosti, nicotě a trapnosti. Josef Škvorecký už první díl své monografie má . Kdo napíše monografii Zdeny Salivarové-Škvorecké?