Pan Svěrák v tramvaji. Legendární herec, který zůstal normálním člověkem

A Jan údajně černě zavtipkoval: „Tati, ty jsi jako Stalin, ten se taky divil, když mu lidi uvolnili místo! Prostě tě poznali!“ Srovnání miláčka národa Svěráka s hrůzovládcem je zajímavá: Stalin zajisté tramvají nejezdil a dobře věděl proč. Na rozdíl od Svěráka, pro něhož je jízda tramvají nejspíš ubezpečením, že ho lidé znají a mají rádi.
Podlézt, narovnat!
Zdeněk Svěrák si je vědom svých zásluh i popularity, ale zároveň nikdy nepřestal být normální. Pečlivě si v nitru pěstuje obyčejného člověka střední třídy, z jehož poměrů dávno vyrostl. V něj celý život věří, pro něj pracuje a nemíní se ho v sobě vzdát.
Je to jeho způsob komunikace s publikem. Ať už píše nebo hraje, jeho hrdinou je průměrně vzdělaný chytrý a slušný Čech, spolehlivý, trochu potrhlý a vždy s malou obsesí, ale s fungujícím morálním kompasem. Má toho obyčejného muže v sobě rád, ačkoliv ho svým intelektem a tvorbou přesahuje. Svěrákův muž se umí přizpůsobit okolnostem, ale má své meze. Jak praví jeho filmový Cimrman dětem, když je učí podlézat provaz: „Podlézt, narovnat! Podlézt, narovnat! Pamatuj si, že v životě můžeš i podlézat, ale pak se musíš zase narovnat!“
Za svůj dlouhý život toho podlézání Svěrák viděl hodně a sám se mu mohl vyhnout, protože mnohé umí lépe než ostatní. Jako scenárista, divadelník, ale i jako herec byl lepší než většina těch, kteří na to všechno měli školy. Byl mu dán dar, jímž Bůh umělců velmi šetří a který se nedá naučit. Bystrost společenského pozorování a humor, jemuž rozumí opravdu každý. Zařadil se tím do dynastie nekorunovaných králů, která je lidem zde drahá. K ní patří Jan Werich, Jiří Suchý a svým způsobem i Vlasta Burian. Není náhoda, že všichni ti muži provozovali své divadlo.
Sám sebou
Zdeněk Svěrák je vždycky sám sebou. Ať už jako fiktivní génius Jára Cimrman, smrtka s kosou, která se ráda zakecá s bližními v Poslu z Liptákova, pan učitel, který hledá důstojnost ve Vratných lahvích, naléhavý tatínek ve filmu Na samotě u lesa nebo pohřební muzikant v Koljovi, jehož trápí „složenky, ty krávy zelený.“
Svěrákova tvorba vzdoruje času. Mladším generacím nemusí sedět jeho usedlý typ, přesto se i dvacetiletí smějí cimrmanovským hrám. Děti pořád zpívají jeho písničky a poslouchají pohádku Dlouhý, Široký a Krátkozraký ačkoliv neznají a nikdy nebudou znát originál.
Svěrákův styl přesto každý nemusí a taky je pravda, že se někdy ocitne na hranici kýče, ale to právě k jeho figuře patří. Stejně tak k Oscarovi za Kolju, který Svěrákovy posunul na filmový Olymp.
Když mluvíme o Svěrákových postavách a rolích (ztvárnil jich desítky) sluší se připomenout, že jeho nejzajímavější role nebyly veselé. Hluboké a smutné postavy mužů stižených krizí středního věku vytvořil s Vítem Olmerem v osmdesátých letech ve filmech Jako jed a Co dál, doktore. Je škoda, že nám své melancholické stránky neukázal víc. Mnohem dříve, v roce 1969 sehrál roli svazáckého snaživce v Menzelových Skřiváncích na niti.
Hodnoty mizí
Zdeněk Svěrák si v rozhovoru postěžoval, že ze světa mizí hodnoty, v nichž byl vychován. Vzhledem k datu jeho narození mluvil ale nejspíš o hodnotách, které mu vštěpovali rodiče, neboť do první třídy zamířil za protektorátu a pak už se většinou o hodnotách ve veřejném životě nedalo mluvit. Naštěstí obecný hodnotový systém založený na elementární slušnosti, zvídavosti, pospolitosti a na obraně humorem naštěstí nikam nezmizel a to je důvod Svěrákova setrvalého úspěchu.
Při demonstraci na Letné jako zkušený učitel vysvětloval davu, k čemu je dobré veřejnoprávní médium financovat z příspěvků občanů: „Je dobré, když se politici do televize bojí chodit,“ řekl potutelně. Přitom Zdeněk Svěrák demonstrace opravdu nevymetá pro udržení popularity, což věru nepotřebuje. Přišel, aby ve zkratce řekl, že jsou to právě „jeho“ obyčejní slušní lidé, kteří mají kontrolovat politiku, a nikoliv naopak.
Autorka je spisovatelka a scenáristka.