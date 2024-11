Na motivy Svěráka a Uhlíře… Myslet si, že duševní vlastnictví stále patří lidu, je dědictví komunismu

Tento samozvaný odborník na autorské právo se snaží navodit dojem, že zazobaní autoři likvidují malé divadélko, které přece svou krádeží dalo jasně najevo, že písničky jsou hezké a publikum je má rádo a právě proto je může uvádět kdokoliv.

A tak by prý měl Svěrák do divadla dojít, poklonit se na pódiu divákům (dotyčný ani netuší, že tam, kde se v divadle hraje, se nachází jeviště), aby věděli, že je to taky jeho dílo. No a pak by třeba ten autor, co tak trapně požaduje, aby si z toho, co on vymyslel, každý nedělal onuci podle potřeby, mohl jako důkaz dobré vůle pozvat soubor na pivo.

Rozebírat dál takovou snůšku blábolů nemá smysl. Horší je, že nejde o ojedinělou reakci, právní povědomí o tom, co je to autorské dílo, je totiž u nás stále mimořádně nízké. Svým způsobem jde o dědictví komunismu a pokroucené myšlení, mnozí pořád nechápou, že myšlenkové vlastnictví je významná komodita, z které plynou příjmy, a ne majetek lidu, s nímž si může, kdo chce, dělat, co chce.

Nic než drzost

A přitom věc je podle stávající legislativy nad slunce jasná. Pokud připravuji divadelní produkci a chci užít cizí dílo, musím autora požádat o svolení. A to i když provozuji soubor amatérský či poloamatérský zaměřený na dětičky, jako je to v tomto případě.

Režisér a majitel divadla jménem David Kastl prý nabízí volné adaptace světových a tuzemských muzikálů a inkriminovanou inscenaci prý vytvořil na motivy filmu Ať žijí duchové. Ta inscenace si doslova říká o to, aby ji někdo prozkoumal celou, protože je nad slunce jasné, že provozovatelé nabyli dojmu, že stačí změnit název a napsat „na motivy“ a dál se autorskými právy nezabývat.

Spojení „na motivy“ to je taky otvírání Pandořiny skřínky, je to totiž hezká metoda, jak původního autora „vystrčit“ a tvářit se, že je to úplně normální. A to už jsme u toho, co termín „na motivy“ znamená a co třeba obnáší pojem holý námět. Každopádně scénář filmu Ať žijí duchové měl také svého autora a zdali mu principál platí tantiémy? A co další tvorba divadla, o které se píše? Autorská práva na muzikály jsou ta nejdražší, a jestliže tento amatér zvesela uvádí, že inscenuje jejich volné adaptace, je to víc než pozoruhodné. A docela solidní drzost a spoléhání na to, že si toho nikdo nevšimne. Jenže tentokrát si někdo všiml...

Právo autora kus zatrhnout

Takže kdo má péči o páně Svěrákovy výdělky, měl by se zamyslet nad výdělky dotyčného pána, který chce generovat zisk z cizích plodů a tváří se u toho jako nevědoucí jehňátko, kterým rozhodně není. Porušení autorských práv objevila zastupující agentura, o věci se jednalo půl roku a žádná varianta divadlu nevyhovovalo. A co víc, pan Kastl v hraní bez uzardění pokračoval dál.

Uděláme si shrnutí pro méně chápavé: autor, na jehož dílo ještě nevypršela ochranná lhůta, musí být dotázán, zda svolí k jeho užití. Primárně tedy měl pan Kastl kontaktovat skladatele a textaře a požádat je. Ti mají právo seznámit se s kusem, v němž budou jejich písničky zařazeny, a dle svého uvážení posoudit, zda nedojde k jejich umělecké dehonestaci apod.

Čili pokud by se jim třeba nelíbilo, že se herci budou svlékat, markýrovat pohlavní akt a hulit marjánku a u toho zpívat jejich opusy, mají právo to zatrhnout. A nemusíme jít do extrému, stačí když jim dílko bude připadat blbé a nechtějí s ním být spojování, i tak mohou rovněž souhlas odepřít. Oni totiž nemají žádnou povinnost svolení poskytnout. Kdo s tím má problém, ať je stejně tvůrčí, vtipný a originální a napíše to ještě lépe. Pak si to bude moct uvádět, co hrdlo ráčí.