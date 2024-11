Zdraví a bezpečí. Oblíbené zaklínadlo všech, kdo chtějí zkazit legraci

Mumlavé „zdravíabezpečí“ je oblíbené zaklínadlo všech oficiózních, zapšklých jedinců, kteří vám chtějí zkazit legraci. Posadili jste se na balustrádu nad řekou? Musíte se okamžitě zvednout, protože Zdraví a bezpečí. Je fuk, že balustráda je půl metru široká a strmí nad vodou v závratné výšce jednoho metru.

Potřebujete si minutu po sedmé večer dojít na záchod na nádraží? Zdraví a bezpečí vám toalety před nosem zavřelo. Nikdo neočekává, že se Zdraví a bezpečí bude chovat logicky, a hádat se s ním nemá smysl. Pravda, přistihla jsem pár Čechů, jak se Zdraví a bezpečí vzpírají, ale nebylo jim to nikdy nic platné. Jen se nezdravě a nebezpečně rozčílili.

Zdraví a bezpečí v raných dobách své existence nepochybně zachránilo spoustu lidských životů a končetin. Stanovilo pravidla, kterými stačilo se řídit, a pravděpodobnost, že si ublížíte, se výrazně snížila. Nemuseli jste používat mozek, a stejně jste zůstali naživu.

Pak ovšem, tak jako snad všechny dobré nápady a všechna nápomocná hnutí Zdraví a bezpečí přebujelo, stalo se doktrínou a samo sobě se zakouslo do ocasu. Začalo leckdy ubližovat tam, kde mělo za úkol chránit. Jednoho našeho farníka málem zabilo.

Potřebovali jsme sundat záclony zavěšené ve výšce 5,4 metru. Na to už štafle vážně nestačí. A protože nejsme zvyklí pracovat ve výškách, pokusila jsem se zapůjčit plošinu. Sehnala jsem firmu, která plošiny půjčuje, a dozvěděla jsem se, že pro mě mají ideální plošinu, můžou mi ji dovézt třeba zítra.

„No a mohl by ji člověk, co ji doveze, taky složit?“

„To bohužel nesmí, zdravíabezpečí.“

„Ale my to neumíme. Nebylo by zdravější a bezpečnější, kdyby ji složil někdo, kdo to umí?“

„Jo vy nemáte Stavitelskou kartu? V tom případě vám plošinu půjčit nesmím, zdravíabezpečí. Je mi líto.“

Stavitelská karta samozřejmě patří pod Zdraví a bezpečí, ale taky je to pro stát jedna z mála možností, jak kontrolovat, jestli stavitelé řádně platí daně. Lidí se Stavitelskou kartou je nedostatek. Sehnat stavitele, který dorazí do kostela a složí plošinu, by stálo stovky liber.

A tak jsme opatřili teleskopický žebřík. Jenže jsme na něj nesměli ani já, ani skoromanžel. Kdyby se nám něco stalo, bude to pracovní úraz a Zdraví a bezpečí to celému kostelu pěkně zavaří.

Nakonec na žebřík vylezl farník Tony. Sundal záclony a až pak se mu ve výšce 5,4 metru udělalo mdlo. K naší hrůze pomalu sjížděl po žebříku dolů. Naštěstí jsme ho chytili. Navzdory úskokům Zdraví a bezpečí Tony přežil bez úhony a od té doby má přezdívku Simba-Lev.