Máme se bát o délku života? Nikoli, jen berme statistiky s rezervou

Pod dramatickým sdělením, že věk dožití se v Evropě neprodlužuje stejně rychle, jako jsme to pozorovali v minulosti, se skrývá nepříliš atraktivní fakt, že nárůst délky života přibrzdil na kontinentu z 0,23 roku na 0,15 roku. Navíc je číslo jen evropským průměrem a každá země vykazuje jiný nárůst či dokonce pokles věku a jiné trendy. Všeobecný celoevropský údaj je vhodný pouze jako propagandistický nástroj.

Lékaři stále hledají prostředky, jak prodloužit věk dožití, a nám i sobě předstírají, že čím déle žijeme, tím je to báječnější. Takto to ovšem někteří naši staří spolubližní zdaleka nepociťují, nicméně lékaři si zvykli na to, že všechny své požadavky zaštítí použitím statistiky a tak některé nesporné fakty raději vytěsnili. Z pohledu politického se naopak na seniory nezřídka hledí jako na přítěž či hrozbu, viz argumentace Fialovy vlády u Ústavního soudu ve sporu o valorizaci důchodů.

Další otázka, která se nabízí: neměli bychom se spíš intenzivně zaměřit na délku dožití ve zdraví? Tedy co kdybychom neusilovali o rekordy v délce, ale usilovali o zachování kvality života do co možná nejpozdnějšího věku. Také nesmíme nikdy zapomínat na skutečnost, že jsme ve všech snahách limitováni.

Závody o čísla

Za prvé, lidé jsou živé bytosti, kterým není nesmrtelnost vlastní, za druhé, proč by se měla délka života prodlužovat rovnoměrně podle „plánovaného“ nárůstu, jako bychom po staletí nezažívali dekády větších či menších pokroků medicíny a farmacie. A nebrání náhodou dalšímu „rychlému“ prodlužování života samotná příroda, protože každý rok navíc nad dosažené výsledky si vyžaduje daleko větší úsilí? Politik si položí otázku, zda se prostředky vložené do prodlužování lidského života nedají přesunout jinam, aby nám život zpříjemnily jiným způsobem. Zkrátka závody o čísla vypadají pěkně a náramně se prezentují, ale to je vše.

Pracují výzkumníci ve svých teoriích s populací a její ochotou plnit pokyny lékařů? Lidé jsou notoricky neposlušní a svéhlaví, tedy minimálně ve vztahu k lékařům. Ti si stěžují na pandemii obezity a vyzývají vlády, aby zasáhli, podobně mají zasáhnout i výrobci potravin. Jenže pokud jde o vznik obezity, zdá se, že naše výzkumy moc nepokročily. Obezitu máme sice definovanou jako nemoc, ale pro mnohé lékaře je to spíš důvod ke stigmatizaci, viz příklad známého gynekologa, který uveřejňoval fotografie obézních těhotných žen.

Možná něco víme o medicínských předpokladech obezity, sociální se moc nezkoumají. Není náhodou příčinou nadváhy nízkopříjmových skupin právě jejich nízkopříjmovost? Není to náhodou tak, že „chudina“ zajídá a zapíjí stres či propadá drogám i proto, že nemá na ušlechtilejší a zdraví prospěšnější kompenzaci životních strázní, kterou si dopřávají bohatší?

Hra na dlouhověkost

Další nezanedbatelnou otázkou je, zda všichni bez rozdílu chceme táhnout za jeden provaz pokroku? Někoho třeba neláká vidina dlouhověkosti a za svůj „nezodpovědný“ životní styl rád zaplatí kratším životem. Co s lidmi, kteří nám hru na dlouhověkost kazí? Danit je, protestovat proti nim na náměstích? Zavést ve školách výchovu k dlouhověkosti, najmout influencery a youtubery?

Chceme-li, aby se lidé chovali takzvaně rozumně, musíme jim především vysvětlit, co jim rozumné chování přinese a v neposlední řadě jim dát možnost se samostatně rozhodnout, zda předkládané přijmou. Mocenským tlakem prodloužíte život jen málokomu a navíc mu rozhodně nezlepšíte kvalitu života.