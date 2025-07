Nadutci v bílých pláštích našemu zdravotnictví rozhodně nepomohou

Kubkův pohled je následující: sestry, které dnes mají vysokoškolské vzdělání, jsou příliš vzdělané, a proto prý nejsou u lůžka, řešení vidí v sestrách středoškolačkách. Kdo by v tom neslyšel mužskou nadutost, a hlavně nechuť dělit se s někým o pravomoci?

Dvě osloviny

Studium medicíny je zajisté náročnější než obory, které studují sestry, nicméně pokud bychom nechali systém takový, jaký máme dnes, bude zdravotnictví čím dál méně efektivní. A jestli se panu Kubkovi a spol. nelíbí, že by třeba sestry nebo lékárníci mohli očkovat, ukazuje to jen jejich zlou vůli. Už dnes sestry očkování aplikují, ale jen s dovolením lékaře.

V zahraničí je běžné, že sestra má mnohem větší pravomoci, dělá často lékaři „gate keeping“, tedy odcloní jej od marginálních problémů, které lze řešit bez něj. Přirozeně pak lékaři zbývá mnohem víc času na pacienty.

Jak se jistý druh lékařů dívá na zdravotní sestry, nám názorně demonstroval David Rath. V únoru 2010 řekl v debatním pořadu České televize, coby hejtman Středočeského kraje: „Paní ministryně je zdravotní sestřička. Já si vážím práce zdravotních sestřiček, ale při vší úctě k nim určitě není odbornicí na očkování a rizika očkování.“ Počastoval takto ministryni za ODS Danu Juráskovou. Když Jurásková pobaveně zaprotestovala, dodal ještě hrdě: „Já jsem lékař, dlouho jsem studoval.“

To je oslovství některých absolventů lékařských fakult v kostce, nikoli všech lékařů. Mimochodem ministryně Jurásková absolvovala kromě střední zdravotnické školy též ošetřovatelství na FF UK, vysokou školu ekonomickou a postgraduální vzdělání na lékařské fakultě v Olomouci v oboru sociální lékařství. Tedy studovala přinejmenším stejně dlouho a stejně usilovně jako „pan doktor“.

Další oslovinou je východisko, které David Rath též zastával, zdravotnictví by podle něj museli řídit výhradně jen lékaři. Nikdo jiný tomu asi nerozumí. To je nesmysl, protože při dnešní specializaci není možné obsáhnout celou šíři medicíny jediným člověkem. A že je to špatný nápad poměrně plasticky předvádí současný kníže verbálního smogu Vlastimil Válek, nepochybný odborník v radiologii, avšak manažer pro kočku. Jako nemusí být ministrem obrany voják, nemusí být ministr zdravotnictví lékař. A je otázka, zda tento model není přímo škodlivý.

Příslib změn

Odpor některých zdravotních sester a lékařů k názorům pana Kubka je příslibem změn. Medicína se opravdu mění, nejen v nárocích, ale také v možnostech. Zdravotnický systém v Česku je zoufale neefektivní, máme nadbytek akutních lůžek, potřebujeme zredukovat síť nemocnic a zracionalizovat náš přístup k „cestě pacienta systémem“.

Mnohým lékařům asi praskne žilka, ale do nemocnic by měli přijít též ekonomové a zkusit rigidní systém racionalizovat. Vždyť proč by měl člověk, který se specializuje na léčbu v nějakém úzkém oboru a jeho čas je tedy po čertech vzácný, sedět hodiny u počítače nad administrativní prací? Jen proto, že ho vychovali v pocitu, že je v každé situaci nenahraditelný?

Stejně jako se lékaři bránili elektronickým receptům, vysvětlovali nám dlouhé roky, proč to nejde a jak to nebude fungovat, stejně se nechtějí vzdát některých pravomocí. Potíž je v tom, že lékařům s mentalitou polobohů už odzvonilo. Změnám se nemohou bránit věčně.