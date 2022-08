Kvalitní zdravotnická reforma vyžaduje vizi, odvahu a rozhodnutí celé vlády

V Praze také a spíše ještě v bezprostředním okolí pražském jest nemalý počet osob, které běhají z jedné bezplatné ordinace do druhé. Všude se dají vyšetřiti, dají si klidně uděliti radu, doručiti recept a odejdou. Rady neposlouchají, receptu do lékárny nenesou, ale v nejbližších dnech vyhledají ordinaci jinou, aby proceduru stejným způsobem opětovali. Jak je z archaické češtiny předchozích vět patrné, jisté společenské zlozvyky si Češi nesou už hodně dlouho. Na čtenáři je, aby se pokusil uhodnout, kdy byl předchozí text napsán a kdo je jeho autorem. Dočte-li tento článek do konce, dozví se to.