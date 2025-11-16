(Super)moderní pražská nemocnice? Ano, ale bylo by to navzdory téměř všem

V arabském světě se postavily nejmodernější nemocnice na světě a své filiálky tam mají nejen ty zcela nejslavnější nemocnice, ale i univerzity. Německé kardiocentrum tak strádalo, až muselo přijít strategické rozhodnutí založené na tom, že obrovský areál se opustí a v sousedním městě se za přibližně pět milionů eur postaví nemocnice nová, moderní a především taková, aby vyhovovala současnému světu.
V Praze máme nemocnice různé, moderní však mezi nimi není ani jedna. Pokud byla výše popisovaná německá nemocnice postavena v době, kdy se po českých silnicích (úmyslně nepíšu dálnicích) pohybovala auta jako Škoda 100 nebo Škoda 1000, které dnes mladší generace znají coby veterány, tak například Josefínský trakt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vznikl v době, kdy nejmodernějším dopravním prostředkem byl kůň.
Dokonce i parní lokomotivy přišly až o pěkných pár desetiletí později. A stokrát přestavované budovy zastaralých pražských nemocnic se za celá ta desetiletí a staletí nestaly ničím jiným než stokrát přestavovanými a zchátralými areály.
|
PODCAST: České zdravotnictví není nadprůměrné. Kardiolog bořil jeden mýtus za druhým
Zajímavé na tom však je, že zdravotníci, jimž by tato situace měla vadit nejvíce, vlastně nikdy netlačili na to, aby se v tomto ohledu něco podstatného změnilo. Naposledy to byla v polovině devadesátých let snaha ekonomicky „vyhladovět“ již zmíněnou VFN a víceméně ji donutit k přestěhování do Motola. Ne, nemohlo to projít, protože přednostové klinik i další lidé na funkčních místech dělali všechno možné (včetně demonstrací), aby se k zásadnímu kroku s modernizací pražského zdravotnictví nesáhlo. A další desítky následných ministrů zdravotnictví již na toto citlivé téma raději nikdy ani nepomyslely, natož aby udělaly jakýkoliv krok k jeho realizaci.
Co dnes potřebuje medicína
Nyní přichází adept na místo ministra zdravotnictví, Adam Vojtěch, a otevřeně mluví o nutnosti vybudovat v Praze (super)moderní nemocnici. Obávám se, že je celkem jasné, co se nyní bude dít. V prvním plánu to všichni zodpovědní formálně uvítají a se zdviženým ukazovákem upozorní, že to však nesmí znamenat, že se mezitím do starých nemocnic nebude investovat (samozřejmě, že by se nemělo).
V druhém kroku budou především akademičtí funkcionáři tvrdit, že kvůli výchově mediků, vědě a samozřejmě také pacientům je nutné zachovat stávající počty pražských pracovišť a k tomu připadajících lůžek a personálu. Jenže principiální zádrhel je právě ve vývoji medicíny, která dnes potřebuje jen zlomek nemocničních lůžek, za to však vyžaduje spoustu techniky, ambulancí a stacionářů pro jednodenní medicínu.
|
Vláda nemá program jako prioritu, máme se bát? Ne, bude to zase jen údržbářský kabinet
Doba, v níž je obsazenost na lůžkách v českých nemocnicích jen lehce nad padesáti procenty a na pražských klinikách je mnohdy více lékařů než pacientů, by měla z naprosto zjevných důvodů skončit. A s tím samozřejmě souvisí i kocourkovské množství jednotlivých klinik, čemuž v tomto roce nasadil korunu odcházející ministr Válek, jenž sloučil dvě nemocnice dohromady, ale zapomněl přitom sloučit i kliniky, jež desítky nebo stovky metrů od sebe poskytují zcela identickou péči.
Rozumět by tomu měli především občané – pacienti z okrajů naší republiky. Jim se často nedostává péče žádná, lékaře musí hledat desítky kilometrů daleko, přičemž v Praze se jednotlivé kliniky už desítky let o pacienty přetahují a používají k tomu řadu neobhajitelných metod. OECD však České republice například vyčítá regionální nedostupnost onkologické péče, což znamená, že třeba jen polovině pacientů s rakovinou se někde dostane adekvátně organizovaná péče.
|
Milan Kubek bude nadále prezidentem lékařské komory. Chce zvýšit pojistné na 15 %
A protože výše uváděné informace všichni zasvěcení vědí, bude boj o reformu pražského zdravotnictví probíhat tak, že se všichni budou na první pohled tvářit maximálně přátelsky, současně se však budou snažit obhájit si své pašalíky, a když to bude vypadat, že se jim to nepodaří, vyrazí proti ministrovi, jenž s tímto odvážným nápadem přišel. Samozřejmě však nikoliv s argumentací proti moderní nemocnici, ale s něčím zcela odlišným, co by však mělo vést k jeho odvolání. Vždyť místo ministra zdravotnictví je to nejnejistější ze všech vládních postů.
Zázraky se dějí
Odhaduji proto, že budoucnost se bude odehrávat v jednom ze dvou možných scénářů. Tím pravděpodobnějším je, že se bude donekonečna diskutovat a odkládat, až uplyne dalších dvacet nebo třicet let a medicína zcela ovládaná umělou inteligencí bude potřebovat tak málo nemocničních (nikoliv dlouhodobých nebo sociálních) lůžek, že k žádné realizaci moderní pražské nemocnice nedojde.
Méně pravděpodobné je, že se skutečně mnoho dobrých kroků udělá, ale ministr oslabovaný diskusemi a hádkami o samotnou reformu pražského zdravotnictví nakonec odejde a pražská akademická lobby si na jeho místo dosadí někoho, kdo bude rozumět faktu, že v jedné nemocnici vedle sebe pracují dvě ortopedie, chirurgie, neurochirurgie nebo dokonce kardiochirurgie, přičemž v jiných evropských městech velikosti Prahy by totéž stačilo pro celé město a jeho okolí.
Že by se povedl scénář jiný, například ten podle německého příkladu uvedeného v prvním odstavci tohoto textu, je pravděpodobné málo. Nicméně zázraky se dějí. Není to jen název slavného filmu, ale i často zažívaná zkušenost z osudů desítek tisíc pacientů, jež mi prošly rukama. K tomu, aby to vyšlo, by byla třeba nejen velká odvaha a vize, ale i podpora premiéra, nekonečná diplomacie a zároveň i tvrdost při všech vyjednáváních.
Když jsem na toto téma požádal o názor ChatGPT-5, sdělil mi následující: „Zkušenost posledních dekád ukazuje, že český stát dokáže lépe modernizovat po kouscích než postavit celek. Místo nové pražské nemocnice tak pravděpodobně vznikne několik menších, drahých, avšak mediálně vděčných projektů s nálepkou ‚pilot‘. Opravdová reforma by ale vyžadovala centralizaci, odvahu vzdát se části historických budov a přestat financovat provozní nekonečno, v němž jsou prázdné chodby plné lékařů a málo pacientů.“
Spolu se svým hodnocením vyjádřil pravděpodobnost realizace na přibližně deset procent. Velice bych si přál, aby se mýlil.