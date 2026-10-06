Díra ve veřejné péči. Podnikatelé našli v léčbě závislostí nový zlatý důl

To není výtka k motivaci. Duffková prošla vlastní závislostí, napsala o ní a s manželem založila soukromou léčebnu. U dospělých už ceník známe: šest až osm týdnů vychází zhruba na 220 až 310 tisíc, podle toho, jestli je v ceně lůžko. Program pro dospívající avizuje delší dobu a částka kolem 250 tisíc do toho zapadá. Pro samý marketing ale dochází ke zmatení pojmů.
Soukromé léčebny jsou záchranný kruh pro rodiny, které je umí zaplatit hned a bez čekání na pojišťovnu. Stát v tomhle zaostává, a je fér to říct nahlas, protože se o tom skoro nemluví. Režimová léčba závislosti naráží na kapacitu lékařských zařízení, čekací doby, personální bídu. Dětská a dorostová adiktologie v Česku je sama v dorosteneckém věku. Závislí se dělí na ty, kteří si mohou dovolit soukromou péči, a na ty, kteří musí čekat, až na ně přijde řada ve státních zařízeních. Čekací doba na režimovou léčbu je zhruba tři měsíce, a to je pro závislého člověka totéž co nikdy.
Soukromých poskytovatelů léčby závislostí přibývá, protože z pojištění hrazená léčba nenavyšuje kapacity. Podnikatelé tu nedělají nic nepatřičného, ale měli bychom se ptát, co za zhruba čtvrt milionu vlastně odvádějí za práci.
A co bude potom?
Je to obchodní model postavený na poptávce, kterou vytváří nemoc a přání rodičů závislých dětí mít řešení hned. Okamžitý nástup do léčby vyvolává dojem, že je univerzálním řešením. Stačí podepsat a zaplatit, a hned je tu termín nástupu, denní řád, terapeuti a terapie. Dobře se o tom mluví v televizi. Hůř se mluví o tom, že rozhoduje to, co se děje potom. Vrátí se dítě z léčby do stejné školy, party, rodinného prostředí? A zejména bude se doléčovat?
Následná péče je levnější než lůžko a pro udržení abstinence přitom důležitější. Soukromé kliniky ji někdy umí přibalit k pobytu, nebo nabízet dál jako placenou službu. Systémová podpora pro ni prakticky neexistuje. Přitom za čtvrt milionu, který stojí běžná léčba v soukromém zařízení, by umožnilo běžné svépomocné skupině pro pětadvacet lidí fungovat denně po celý rok.
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Ještě slabší je péče o spoluzávislé. Rodič, který platí čtvrt milionu, často není vedlejší postava. Je součást systému, ve kterém závislost vznikla a do kterého se dítě vrací. Práce s rodinou se v lepších programech objeví v průběhu pobytu, v několika sezeních. Trvalá podpora lidí, kteří žijí se závislým a sami nepotřebují detox, ve veřejném systému skoro není. Přitom právě oni rozhodují o tom, jestli režim z léčebny vydrží první víkend doma.
Přirovnání k lepšímu výchovnému zařízení pro děti movitých rodičů, které se občas objevuje, je zbytečně tvrdé. Pro část rodin může být takový pobyt nicméně užitečný. Pro většinu nezletilých závislých v zemi zůstane nedostupný. Veřejná debata si z něj přesto snadno udělá důkaz, že se konečně něco děje.
Dělat by se ale mělo něco jiného. Dětská adiktologie na pojišťovnu bez dlouhého čekání, doléčování jako standard, ne jako příplatek, a podpora spoluzávislých, která není odvozená od toho, že si někdo koupil pobyt. Jinak díra ve veřejné péči zůstane, jen k ní přibude ceník. Cílová skupina stojí za investici: v Česku závislost přímo či nepřímo postihuje nejméně tři miliony lidí.