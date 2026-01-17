Místo planých obav o úředníky se zamysleme nad směřováním Česka i Evropy

Ne, nic takového se s největší pravděpodobností nechystá. Nicméně připouštím, že v rámci personálních změn si nikdo nemůže být úplně jistý, že se někdy s vaničkou nevylije i dítě. Byla by to škoda, ale umím si představit, že se to v ojedinělých případech stát může. Přesto se však o osud ministerských úředníků neobávám.
Co mi dělá starost mnohem větší? Především následující dva okruhy otázek.
Nehospodárný stát
Ten první by se dal nazvat hospodařením státu. Za poslední léta jsme si zvykli na obří rozpočtové deficity, které však automaticky neznamenají obří investice do budoucnosti. Jednotliví ekonomové interpretují funkci půjček a následných deficitů různě a za jejich interpretacemi člověk necítí pouhou odbornost, ale mnohem více ideologii. Půjčujme si střídmě a jen na racionální investice, říkají jedni. Ti druzí jsou spíše pro liberálnější přístup k dluhu s tím, že světlá budoucnost je přirozeně zaplatí.
Vzhledem k tomu, že jsem desítky let pracoval ve státním sektoru a viděl jeho systematickou nehospodárnost, přiznávám, že bych měl tendenci (našemu) státu zakázat půjčky na cokoliv. Vidět svět optikou teoretických úvah z univerzitních poslucháren se totiž velmi liší od reálného světa českých státních podniků či nemocnic. Za poslední léta jsme o tom dostali důkazů dost.
Poslední Válkův hřích. Jak se ministr dopustil faulu na prosperitě českého zdravotnictví
V té souvislosti by neměl zapadnout ani trestuhodný pokus o zruinování několika zdravotních pojišťoven, jehož se dopustil minulý ministr zdravotnictví. Na jeho úřadě vznikly dvě verze úhradové vyhlášky a po prohraných volbách podepsal ministr Válek tu, která naplánovala platby zdravotních pojišťoven v roce 2026 o téměř dvě desítky miliard výše, než budou jejich příjmy. Se vší uměřeností to lze nazvat útokem na integritu českého zdravotnictví.
Upadající Evropa
Optimisté mohou tvrdit, že jsme si nikdy nežili tak dobře jako nyní, a budou mít zajisté pravdu. Jenže to samé lze říct o většině států na naší planetě. Kapitalismus, absence světových konfliktů, globalizace, digitální revoluce, nastupující věk umělé inteligence – to vše patří k faktorům, jež přinesly bohatství i do těch částí světa, které ho ještě před několika dekádami či i jen lety neznaly. Ale v tomto světě existuje mnoho objektivních ekonomických dat ukazujících na evropský úpadek. Nebudu se jimi podrobně zabývat, to nechám povolanějším, ale cosi důležitého přece jen zmínit musím.
Už dlouho, dokonce léta, jsem v českém zdravotnictví nenarazil na nikoho, kdo by měl nějakou velkou vizi s mezinárodním přesahem. Zkusme si představit například vytvoření skvělé kliniky, řetězce ambulancí, výzkumného pracoviště konkurujícího světové špičce. Samozřejmě, velké vize nejsou ničím obyčejným a v každé době je jejich nositelů poskromnu. Ale v tolik často kritizovaných devadesátých letech jsem takové vizionáře potkával a nic neobvyklého na tom nebylo. Většinovou vizí tehdy bylo vytvořit něco, co jsme vídali na Západě. A mnozí k tomu samozřejmě přidávali i vlastní zbohatnutí.
(Super)moderní pražská nemocnice? Ano, ale bylo by to navzdory téměř všem
Před deseti lety se však i v průzkumu našich vysokoškoláků ukázalo, že jen naprostá menšina z nich touží po něčem tak ambiciózním, jako je lídrovství v oboru nebo získání špičkové expertízy. Byla to předzvěst věcí budoucích. Přišla doba, kdy kardiologii dominovala touha mít výnosnou ambulanci a dostat se k ní co nejkratší cestou. Současně to byla i doba, kdy jsem mladší kolegy přemlouval, zda by nechtěli jet na stáž do USA a tam udělat nějaký kus práce. Pokud už nakonec odjeli, pak to často brali jako dovolenou. Nezní to jako obvyklý mediální obraz české medicíny, ale právě tak vypadala realita.
Tahle zcela změněná mentalita spolu s přeregulovanou Evropou se nám nemohla nevrátit. Když ředitel významné české biotechnologické firmy tvrdí, že osmdesát procent investic v jeho oboru míří do Číny, zdá se mi to naprosto logické. Pokud tam jedete a vidíte jejich pracovní nasazení, okamžitě vám dojde, proč to investoři dělají. K tomu ještě připočtěme menší regulace pro lokální firmy a vyjde nám, kam se Evropa v porovnání s Čínou bude ubírat.
Vrátím-li se na počátek textu, pak mediální obrana úřednického aparátu českých ministerstev je ten snad nejméně palčivý problém, který naše země má. Odhodlání, vize, sny a k tomu příslušná pracovitost nám reálně chybí mnohem víc než byrokrati. Psát se o tom dá donekonečna. Je ale otázkou, zda to vůbec někdo vnímá.