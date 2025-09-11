Spojení Motola a Homolky: úmysl byl dobrý, ale dopadne to jako vždycky

V médiích se fúze obou nemocnic hodnotí zpravidla kladně s tím, že jedna nemocnice přinese komplementární posílení té druhé a vzniknou úspory v administrativně-technických částech provozu. Obávám se, že je to pravda pouze částečná a že se jedná o informace poněkud jednostranné, vypouštěné do světa především současným vedením resortu a jejich podřízenými. Tradičně se tedy ukazuje to dobré, o realizaci skutečného funkčního spojení se však záměrně nemluví.
Zkusme si tedy odpovědět na několik zásadních otázek, které vznik zdaleka největší české nemocnice doprovázejí.
Zdravotnictví zralé na reformu
Zaprvé, je správné spojovat dvě fungující velké nemocnice, jež dnes fyzicky odděluje pouze jedna silnice a dva chodníky? Ano, jednoznačně. K administrativnímu spojení nemocnic už beztak na úrovni managementu došlo. Nicméně, nejde o ředitelství a pár dalších úseků, ale především o spojení medicínské. A to je hlavní kámen úrazu.
Ministr totiž jednoznačně deklaroval, že žádné kliniky či oddělení spojovat (rušit) nehodlá. To ovšem znamená, že jeho krok by v této podobě nedával takřka žádný smysl. Buď se musí udělat pořádně, anebo je zbytečný.
Copak chceme, aby v jedné nemocnici byly naprosto identické provozy řízené většinou navzájem nepříliš přátelsky se chovajícími šéfy? Opravdu potřebujeme v jedné nemocnici dvě ortopedie, chirurgie, gynekologie, kardiologie a dokonce i kardiochirurgie? A to k tomu nepočítám kliniky dětské. Samozřejmě že ne. Tím by pouze vznikl ještě větší, vnitřně rozhádaný a nefungující moloch, v jehož vztazích by se nevyznali ani zaměstnanci, natož pak pacienti.
Motol se spojí s Nemocnicí Na Homolce, oznámil Válek
Zadruhé, máme za ponecháním současného managementu bez vypsání výběrového řízení cítit nějakou nepravost? Pravděpodobně ne. Dosavadní ředitel NNH dostal po odvolání Miloslava Ludvíka za úkol převzít i vedení FNM a byl to krok správný. Nyní by měl v rámci krizového managementu vyřešit několik neodkladných úkolů a do budoucího výběrového řízení by tak mohl jít s velkou pravděpodobností úspěchu.
Zatřetí, je problematické vytvářet tak velkou nemocnici, když nebylo možné uhlídat ani vedení FNM? Není. Ve světě existují nemocnice a komplexy nemocnic o dost větší, než jsou ty dvě v pražském Motole. Problém tedy netkví ve velikosti vzniklého celku a jeho potenciální „uřiditelnosti“, ale ve způsobu jeho vedení a nastavení dozorčích mechanismů. Nepleťme si tedy tyto dva zcela odlišné problémy.
Začtvrté, mají se spojovat další pražské nemocnice? Ano. Celé pražské zdravotnictví je velice naddimenzované, přičemž v mnoha krajích některé obory medicíny zcela chybí, anebo nejsou vykonávány v odpovídající kvalitě. České zdravotnictví proto potřebuje zásadní reformu, v níž by fúze v pražských nemocnicích hrály významnou roli.
K tomu je ovšem zapotřebí nejen ministr zdravotnictví se silným mandátem, ale i premiér, který tyto změny podpoří. Bez toho se všechny deklarace o hledání efektivity jako vždy rozbijí na sítích osobních vztahů těch, kteří by se podobnou reformou cítili ohroženi.
Je to smutné konstatování, ale největšími dosavadními odpůrci nemocniční reformy byli sami lékaři, kteří však kuloárně zcela otevřeně mluví o tom, že dosavadní stav je neudržitelný. Jakmile se však změny mohou týkat jich samotných, tak se proti nim velmi tvrdě a přitom pro veřejnost neviditelně postaví.
Jako většina kroků současného ministra, je i spojení FNM a NNH počinem správným. Současně však trpí i dalším znamením „Válkovy doby“. Je to nedotažené, a pokud to zůstane v současné podobě, tak i zpackané. Zatím to vypadá, že „úmysl byl dobrý, ale dopadne to jako vždycky“.