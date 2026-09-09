Chceme-li ve zdravotnictví hledat miliardové úspory, dívejme se i jinam než jen na léčiva

Debata o efektivnějším využívání peněz ve zdravotnictví je namístě a je dobře, že ji pan premiér otevírá. Neměla by však začínat a končit u léčiv.
Léčiva patří k nejpřísněji regulovaným a nejtransparentnějším segmentům výdajů veřejného zdravotního pojištění. Aby mohla být hrazena, musí prokázat nejen účinnost a bezpečnost, ale také splnit ekonomické podmínky včetně pravidel nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu. Jejich ceny a úhrady procházejí správními řízeními, mezinárodním porovnáváním a pravidelnými revizemi. U řady inovativních léčiv jsou navíc uzavírána smluvní ujednání se zdravotními pojišťovnami, která dále omezují jejich skutečný dopad do rozpočtu.
Celý lékový segment se na zdravotních výdajích dlouhodobě podílí přibližně 17,5 procenta a jeho podíl zůstává relativně stabilní. Ještě v roce 2013 přitom představoval více než 20 procent nákladů. Naproti tomu lůžková péče představuje 48,2 procenta nákladů a ambulantní péče dalších 27,7 procenta. Výdaje v obou těchto oblastech rostou a v absolutních číslech výrazně převyšují náklady na léky. Přitom o efektivitě vynaložených prostředků v těchto segmentech nemáme zdaleka tak detailní přehled jako u léčiv. Právě proto by debata o efektivitě měla se stejnou intenzitou směřovat i sem.
Růst výdajů na moderní léčbu je navíc do značné míry spojen s růstem počtu pacientů, kterým jsme schopni účinnou léčbu nabídnout. A to je dobrá zpráva. Medicína dnes pomáhá lidem, pro které ještě před několika lety účinná terapie vůbec neexistovala.
Pokud chceme v českém zdravotnictví hledat miliardové úspory, musíme se dívat na systém jako celek. U léčiv má stát k dispozici detailní data, ekonomické hodnocení, cenovou regulaci i pravidelné revize. Stejnou míru pozornosti vůči efektivitě bychom měli požadovat i od ostatních částí systému.
|
Léky, Evropa a iluze beznákladové politiky. Infrastruktura života se neudržuje deklaracemi
Debata o cenách léčiv navíc dnes nemůže probíhat izolovaně od toho, co se děje ve světě. Americká administrativa prostřednictvím politiky Most Favoured Nation vytváří bezprecedentní tlak na přiblížení amerických cen nejnižším cenám v ostatních vyspělých zemích. To zásadně mění globální ekonomiku uvádění nových léků na trh. Další jednostranný tlak na snižování cen v České republice proto může mít jiný důsledek než jen krátkodobou úsporu – může ovlivnit, zda a kdy budou nové léky na český trh vůbec přicházet. V situaci, kdy Evropa již dnes v dostupnosti inovací za USA zaostává, bychom tento aspekt neměli podceňovat.
Nemůžeme současně požadovat, aby nové léky přicházely do České republiky rychleji, aby zde firmy více investovaly a prováděly klinické studie, a zároveň vysílat signál, že hlavním řešením rostoucích nákladů zdravotnictví bude další tlak právě na ceny inovativních léčiv.
Autor je výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).