Nedostatek lidí, nebo rozpad systému? Českému zdravotnictví hrozí zásadní komplikace

Výsledkem je situace, kdy roste počet pacientů, zároveň ubývá pracovní síla, a navíc klesá ochota pracovat v režimu, který systém historicky držel nad vodou. Do roku 2035 přitom odejde z trhu práce přibližně 1,1 milionu lidí, zatímco poptávka po zdravotní a sociální péči bude dál růst.
Zdravotnictví už dnes zaměstnává zhruba 320 tisíc lidí, ale ani to nestačí. V dalších letech může chybět až 12 tisíc sester a celkově bude české ekonomice dlouhodobě scházet minimálně 60 tisíc pracovníků.
Klíčová otázka tak dnes není jen, kolik lidí máme, ale především kolik hodin jsou ochotni pracovat a zda lze systém vůbec udržet bez zásadní změny fungování. Odpověď je, že v současném nastavení nikoliv.
Lidi udržet a efektivně zapojit
Zdravotnictví je specifické tím, že řada pozic je vysoce specializovaná a obtížně zastupitelná. Na některých odděleních pracuje jen omezený počet specialistů a jejich výpadek může zásadně ohrozit provoz. To vytváří trvalé napětí mezi tím, co říká zákoník práce, a tím, jak funguje každodenní realita v nemocnicích.
To má přímý dopad na kapacity systému. Za jednoho odcházejícího lékaře dnes často nestačí jeden nový. Problém se navíc ukazuje už na úrovni absolventů, podle dostupných dat do zdravotnictví po dokončení studia nastupuje jen zhruba třetina absolventů a po prvním roce v oboru zůstává opět jen přibližně třetina z nich. To znamená, že ani zvyšování počtu studentů medicíny samo o sobě situaci neřeší. Klíčovým limitem zůstává schopnost systému tyto lidi dlouhodobě udržet a efektivně zapojit.
Systém tak nové lidi nedokáže dlouhodobě udržet. V kombinaci s tím, že mladší generace odmítá rozsah přesčasů běžný u starších lékařů a více řeší work-life balance, to znamená, že k udržení stejného provozu je potřeba více lidí než dříve.
Dalším faktorem je struktura samotného systému. Starší lékaři často zůstávají v nemocnicích déle, přesouvají se do akademických nebo prestižních rolí a drží klíčové pozice. To zpomaluje generační obměnu a zároveň omezuje prostor pro mladší lékaře.
Zásadní je, že nejde o krátkodobý výkyv, ale o strukturální problém, který se bude v čase dále prohlubovat. Nejde jen o to, že lidé odcházejí, ale že systém nedokáže generovat ani udržet dostatek nových.
Jádrem problému tak není jen počet lidí, ale především způsob, jakým je celý systém nastavený.
Pokud se systém nezmění, projeví se to velmi konkrétně:
- sníží se objem odpracovaných hodin v systému
- některá oddělení budou muset omezit provoz
- prodlouží se čekací doby
- poroste tlak na dostupnost péče
Výsledkem nebude primárně pokles kvality, ale hlavně zhoršení dostupnosti zdravotní péče.
Bez zásadních změn nebude možné systém dlouhodobě udržet.
Jak k nám dostat personál ze zahraničí
Jednou z klíčových cest je systematický přístup k pracovní migraci. Bez zapojení zahraničních pracovníků nebude možné chybějící kapacity doplnit. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že úspěšné země k tomu přistupují aktivně a dlouhodobě, například Německo si zdravotníky připravuje už ve zdrojových zemích prostřednictvím jazykových a adaptačních programů, které výrazně zvyšují úspěšnost integrace i setrvání pracovníků v systému.
Z pohledu praxe se ukazuje, že samotné otevření trhu práce nestačí. Nábor zdravotnického personálu ze zahraničí je dlouhodobý a komplexní proces, který zahrnuje výběr kandidátů, jazykovou přípravu, uznávání kvalifikace i integraci do pracovního prostředí. Pro Českou republiku to znamená nutnost aktivně budovat náborové kanály v zahraničí, pracovat se zdrojovými zeměmi a připravovat pracovníky ještě před jejich příchodem.
Zkušenosti z praxe zároveň ukazují, že pokud je tento proces nastavený systematicky, může být zahraniční nábor stabilním a dlouhodobě udržitelným řešením. Pokud ne, stává se z něj spíše ad hoc reakce, která problém pouze odsouvá.
Zároveň je potřeba si uvědomit, že konkurence o tyto pracovníky bude stále silnější. O stejné lidi se budou ucházet všechny vyspělé ekonomiky v Evropě, často s lepšími podmínkami a vyššími mzdami.
Zdravotnictví tak dnes nestojí před otázkou, zda zahraniční pracovníky potřebujeme, ale zda si je v rostoucí globální konkurenci vůbec dokážeme zajistit.
Autor je řídící partner personální skupiny Orienta Czech