Na lékařskou práci čekáme. Nelékařům ji ale dělat nedovolíme

A je tu ještě jeden faktor, který je zcela zásadní. Nestárne jen populace pacientů, ale i lékařů. V některých oborech je situace kritická, protože průměrný věk lékaře se blíží šedesáti letům. Zároveň platí, že řada lékařů v ambulantní sféře nepracuje na plný úvazek a mladší generace má jiné představy o rovnováze mezi prací a osobním životem, než bylo zvykem dříve.
Není proto překvapivé, že se stále častěji diskutuje otázka, zda a jak lépe zapojit nelékařské zdravotnické profese. V Česku však tato debata velmi rychle sklouzává ke střetu zájmů. Česká lékařská komora přirozeně hájí lékaře a jejich postavení a staví se proti předávání kompetencí jiným profesím. Výsledkem je politická přestřelka, ve které chybějí zkušenosti ze zahraničí, konkrétní data i střízlivé zhodnocení přínosů a rizik.
Přitom v řadě vyspělých zemí už dávno pochopili, že problém není v tom, kdo má jaký titul, ale kdo jakou práci opravdu umí.
Jak to funguje jinde
V západní Evropě, v Kanadě nebo v části Spojených států se role zdravotních sester rozšiřovaly postupně a to po celá desetiletí. Vznikly například specializované, někdy tzv. pokročilé sestry (advanced practice nurses), které se dlouhodobě starají o chronické pacienty se srdečním selháním, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou.
Tyto sestry své pacienty pravidelně sledují, upravují léčbu podle předem daných postupů, věnují se edukaci a hlídají, aby se nemoc „nevymkla kontrole“. V řadě zemí mohou u stabilních pacientů také předepisovat některé léky.
U srdečního selhání máme k dispozici data, že takto vedená péče snižuje počet opakovaných hospitalizací a zlepšuje prognózu pacientů. Ne proto, že by sestry nahrazovaly lékaře, ale proto, že mají čas, systematičnost a kontinuitu, kterou lékař v běžném provozu často nemá.
Podobně je v zahraničí běžné, že některá vyšetření – například ultrazvuk srdce – provádějí vyškolení asistenti. Lékař pak nález vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Jinými slovy: drahá lékařská práce se soustředí na rozhodování, nikoliv na administrativu a rutinu.
Co by dávalo smysl u nás
Naše zdravotnictví potřebuje několik rozumných kroků, které odpovídají české realitě a dají se veřejnosti dobře vysvětlit.
Jednou z cest je svěřit větší část péče o stabilní chronické pacienty zkušeným sestrám. Nejde o to, aby sestra „léčila místo lékaře“, ale aby pacienta pravidelně sledovala, kontrolovala jeho stav, hlídala užívání léků a včas upozornila lékaře, pokud se něco začne zhoršovat. Lékař pak řeší změny léčby, komplikace a nové diagnózy – tedy to, co si skutečně žádá jeho odbornost.
Dalším krokem by mohlo být umožnit sestrám u dlouhodobě stabilních pacientů pokračovat v již nastavené léčbě. Nejde o stanovování nových diagnóz, ale o jednoduché prodloužení terapie u pacientů, kteří jsou roky sledováni, a u nichž se nic nemění. Samozřejmě po přesně definovaném školení, s jasnými pravidly a pod kontrolou.
Pokud v některých očkováních několikanásobně zaostáváme za zbytkem Západu, pak musíme udělat vše pro to, abychom jeho dostupnost zlepšili. Kromě osvěty tedy musíme sáhnout i k možnostem, že tato očkování se budou moci provádět v lékárnách.
A konečně je zde otázka vyšetření, která dnes dělají výhradně lékaři, přestože v jiných zemích je běžně provádějí vyškolení asistenti. Lékař by tím získal více času na pacienty, u nichž je potřeba přemýšlet a rozhodovat, nikoli jen „provést výkon“. Ze svých zkušeností ze Spojených států vím, že tito asistenti dělají svou práci velmi kvalitně a jejich tradice je delší než moje vlastní lékařská praxe.
Bez jasných pravidel to nepůjde
Každá taková změna musí mít pevné mantinely. Musí být jasně řečeno, co kdo smí a nesmí dělat, kdo za co nese odpovědnost a kdy je povinnost předat pacienta lékaři. Stejně důležité je, aby nemocný vždy věděl, zda mluví s lékařem, nebo se sestrou. Ukázalo se, že největší problémy nevznikají ze samotného rozšíření kompetencí, ale z jejich nejasného vymezení. V tomto ohledu bychom tedy měli být velice důslední.
Pokud se zmíněná česká debata zredukuje na pouhý boj o pravomoci, ztratí se tím její podstata. Tou není oslabení role lékaře, ale její posílení tam, kde je skutečně nenahraditelná. Lékař má rozhodovat, nést odpovědnost a řešit složité situace – ne být zbytečně zahlcen úkony, které může bezpečně a kvalitně provést někdo jiný.
V otázce rozšíření kompetencí nelékařských profesí proto nepotřebujeme jakoukoliv revoluci, ale jen racionální reakci na současnou realitu. Její nynější podoba není optimální, a proto je třeba ji změnit a neopevňovat se v pozicích vzniklých v první polovině minulého století. Zahraniční zkušenosti ukazují, že se není čeho bát, a zlepšenou dostupnost péče pacienti jistě ocení.