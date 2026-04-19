Malý krok pro Vojtěchovo ministerstvo, velký skok pro pacienty. Centralizace může zachránit životy

Ano, při některých složitých operacích zemře určitému týmu několikanásobně více pacientů než jinému. Nejčastěji to souvisí se zkušeností (ale i s vybavením, organizací péče a jistou vášní pro medicínu) a z toho vyplývá další jednoduché medicínské pravidlo: nejlepší výsledky mají ti, kteří určitých výkonů dělají nejvíc.
Dá se to vyjádřit i tak, že kvantita s sebou nese kvalitu. A samozřejmě, jako u každého pravidla v medicíně, i u tohoto bychom našli výjimky.
Kde se pacient (ne)má nechat léčit
Mnohá data o výkonnosti českých nemocnic, včetně počtů výkonů a výsledků léčby, měly ministerstvo zdravotnictví, k tomuto účelu zřízený ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) a zdravotní pojišťovny k dispozici řadu let. Tyto „odpovědné“ instituce se je však nikdy nerozhodly systematicky zveřejňovat. Poukázat na průměrné nebo slabé pracoviště by vyžadovalo nejen odvahu, ale i ochotu nést důsledky. Proto se data držela spíše v odborných kruzích, kde se o rozdílech mezi jednotlivými pracovišti běžně ví.
Pokud nyní ministerstvo zdravotnictví přichází s prvním krokem, který říká, že se některé z nejsložitějších chirurgických operací budou provádět jen na vybraných pracovištích, je to bezpochyby pokrok. Operace jícnu, jater nebo slinivky patří k nejnáročnějším výkonům v chirurgii a rozdíly mezi jednotlivými týmy zde mohou být zásadní. Takové centralizaci je třeba zatleskat.
V této souvislosti se často uvádějí zahraniční data, která ukazují, že rozdíly v úmrtnosti mezi nejlepšími a nejslabšími pracovišti mohou být deseti- nebo dokonce stonásobné. I když jde o extrémy, dobře ilustrují obecné pravidlo: čím je výkon složitější, tím větší je rozdíl mezi zkušeným a nezkušeným týmem.
Nejde však jen o přežití pacientů, ale i o jejich skutečné vyléčení. Sami jsme v loňském roce ukázali, že u jiného výkonu na srdci dosahovala evropská centra s historií více než 50 výkonů přibližně trojnásobného dlouhodobého „vyléčení“ než pracoviště s menší zkušeností. A úplně nejhorších výsledků dosahovala logicky centra, která s daným výkonem teprve začínala.
Uvedené patří do medicínské abecedy a nejsou to pravidla specifická pouze pro lékařství. Týkají se většiny oborů lidské činnosti. Medicína je však specifická postavením lékaře vůči pacientovi. Tato asymetrie je u nás natolik silná, že se nemocný často obává položit i tu nejjednodušší otázku: kolik takových výkonů jste vlastně udělali a jaké máte výsledky? A dokonce si lze představit, že by taková otázka byla ze strany lékařů vnímána jako nevhodná.
Pacienti mají právo vědět víc
Proto je chvályhodné, že se některé kroky konečně dějí. Centralizace nejnáročnějších výkonů je správná. Stejně tak snaha státu alespoň částečně otvírat data.
Pokud se však podíváme na dosavadní způsob prezentování těchto údajů, pacient z nich nemá prakticky žádnou šanci reálně se zorientovat. Informace jsou agregovány na úroveň krajů, nikoli konkrétních nemocnic, a navíc se týkají spíše organizace péče než jejích výsledků. Pro běžného člověka, který se má rozhodnout, kde podstoupí zásadní operaci, jsou takové informace v praxi nepoužitelné.
Přesto je to krok správným směrem. Ale je to pořád málo. Pacienti mají právo vědět víc. Přinejmenším počty jednotlivých složitějších zákroků by měly být povinně zveřejňovány na webových stránkách nemocnic. Ideální by bylo, kdyby existoval centrální, srozumitelný a veřejně dostupný přehled.
Jsem si jistý, že v takovém případě by někteří lékaři přestali experimentovat a jiní by se konečně přestali pouštět do výkonů, které dělají jednou nebo dvakrát ročně. Pacientům by to rozhodně pomohlo.