Motolská kauza nesmí ministerstvem zdravotnictví jen tiše prošumět

Je to obrovský paradox a důkaz našeho právního nihilismu, zatímco ministr zdravotnictví zodpovědný za největší, zpravidla fakultní, nemocnice nemá žádné oficiální informace, o které by se mohl opřít, média jsou plná úniků z policejních spisů.

Úniky jsou samozřejmě nezákonné a ministr spravedlnosti Pavel Blažek proti nim protestoval, ale zdá se, že to nikým nepohnulo. Policie se chová jako stát ve státě a když se ji zachce, udělá si propagační kampaň bez ohledu na zákon. Cynicky by se dalo říci, že vyšetřovatelé by měli veškeré policejní materiály raději vyvěsit na nějakou veřejnou nástěnku, a ne je po kouscích pouštět spřáteleným novinářům.

Když už odhlédneme od toho, že je to proti zákonu, bylo by to čistší a nedalo by se případem tak snadno manipulovat a i ministr zdravotnictví by věděl, alespoň podle policejní verze, co se v nemocnici dělo. Úniky ze spisů jsou prasárna a kdo je hájí, hájí špinavost.

Ministerstvo zdravotnictví o případu čerstvě informovalo Evropskou komisi, ta, když to uzná za vhodné, může odebrat projektu onkologického centra v Motole dotaci ve výši 3,7 miliardy korun. Vlastimil Válek vyjádřil přesvědčení, že Česká republika o dotaci nepřijde. Jenže srovnáme-li to s výroky, že o případu nic neví, jsou ministerské dotační dojmy irelevantní.

Rychlé a jednoduché řešení neexistuje

Ministr Válek již naštěstí v otázce ekonomiky nemocnic opustil pozici agnostika a alespoň nařídil revizi. Jako řádný hospodář by ale měl dělat víc, minimálně se připravovat na možnost, že Unie svou dotaci stáhne a kalkulovat, jaká varianta by byla pro nemocnici, ministerstvo, potažmo stát nejlepší, kdyby se dotace opravdu neproplácela. Zda je lepší pavilon dostavět k využití pro původní účely, či přestavět na jiný účel, či zakonzervovat. Minimálně tuto operativu by měl ministr zajistit. Aparát na to má.

Podstatnější problém jsou fakultní nemocnice jako takové, jejich řízení, jejich hospodaření a především možnosti dohledu. Že si žádá radikální změnu systém kontrol i prověrek manažerů od Národního bezpečnostního úřadu, je mimo veškerou pochybnost. Přeměnu na univerzitní nemocnice, ve kterých někteří vidí řešení, je čistě formální a k lepší kontrole by mnoho nepřispěly, když si uvědomíme, jak například hospodaří rektorát Univerzity Karlovy.

Přeměna na akciové společnosti též nemusí být všelékem, taková Krajská zdravotní je akciovkou v moci Ústeckého kraje, a že by tam policie neměla co dělat, se říci nedá. Rychlé a jednoduché řešení neexistuje, proto je dobře, že současný ministr se do akce nijak nehrne, při jeho chaotičnosti by mohl nadělat více škody než užitku. Tahle věc čeká na nového ministra, který ji musí řešit i ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a z gruntu.

Problémem mohou být i odměny ředitelů, jak upozornil ředitel pražské Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl, když poukázal na to, že on jako ředitel se nedostal ani do první stovky nejlépe placených pracovníků nemocnice. Ne že by to bylo klíčové, nicméně to je přinejmenším problém, lidé rozhodující o miliardách se mohou cítit podhodnocení. Kapitolou samou o sobě je ministerská svévole při jmenování ředitelů, k vyhazovu kteréhokoli stačí, aby se ministr špatně vyspal. Na druhé straně, řídí-li nemocnice ministr, musí mít nějakou pravomoc nad jejich vedením. Že politické ingerence korupci spíš nahrávají, než by ji tlumily, je dostatečně známo.

Poučení z Motola

Lze tvrdit, že motolská kauza, bez ohledu na to, jak dopadne a bez ohledu na to, jak ministerstvo zdravotnictví reaguje, „přepólovala“ veřejné mínění. Velká veřejná podpora pro stále vyšší odměňování zdravotníků je ta tam, solidarita se zdravotníky, která byla po epidemii covidu obrovská, se vytratila. Když se podíváme, jak rostly odměny bílých plášťů a jak na tom byla ve stejném čase průměrná populace, bude nám to pochopitelnější.

Ty, kteří si za poslední roky nepolepšili vůbec a nemají perspektivu nějakého výrazného platového růstu, jen těžko přesvědčíme, aby podporovali další růst platů zdravotníků, stejně jako třeba dnešní vládou propagovanou spoluúčast. Je to sice nelogické či demagogické, nicméně, každý druhý se zeptá, proč mám platit, aby si noví Ludvíkové nahrabali ještě víc? Z hoho, jak se kradlo v Motole, též mnozí „odvodí“, že peněz je ve zdravotnictví až moc.

Co na tuhle námitku říci a přesvědčit populaci k podpoře například větší spoluúčasti? Zde marketingová hesla stačit nebudou, resort musí tlačit na efektivitu a veřejnost nejprve přesvědčit o tom, že se ve zdravotnictví peníze neztrácejí, případně že nadstandardy či možná spoluúčast budou mít na každého pacienta pozitivní dopady. To ovšem předpokládá soustavnou a koncepční práci ministerstva zdravotnictví.