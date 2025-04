Válkovo epochální přiznání. Na co ministři zapomínali a on už to nenapraví

Osobně jsem se ptal několika ministrů zdravotnictví (pan Válek mezi nimi nebyl), zda o tom vědí a chtějí s tím něco dělat a všichni do jednoho odpovídali s pokerovou tváří, že s ničím podobným se nesetkali, a pokud jsem něco takového zažil, nechť to okamžitě oznámím své zdravotní pojišťovně.

Pan Válek to konečně řekl nahlas a dodal též, že není definováno, zač pacient platit má a za co nikoli. Ze své funkce ministra též „optimisticky“ dodal, že s tím nikdo nic dělat nemůže a zároveň tvrdil, že lékem je jeho pozměňovací návrh. O důslednosti ministerského myšlení i o koncepčnosti si můžeme myslet svoje, nicméně ministr jako hlava resortu po mnoha desítkách let přiznal existenci trvalého a narůstajícího problému.

Přihodilo-li se mu to náhodou, protože chtěl argumentačně podpořit svůj pozměňovací návrh, nebo tak učinil záměrně, je vlastně jedno. Jednou je to venku a samozřejmě tato skutečnost vrhá i nepříjemné světlo na dosavadní činnost pana Válka v čele resortu. I když možná že v rámci obdivovatelů koalice nikoli, častou Válkovou reakcí na problémy je totiž tvrzení, že se „s tím“ nedá nic dělat, ať už mluvíme o rozkrádání v motolské nemocnici, nebo o podvádění lékařů.

Platby ano, ale s jasnými pravidly

Součástí místního folklóru je též reakce šéfa Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka pro server Novinky: „Lapám po dechu. Že bychom chtěli od pacienta peníze, které bychom pak chtěli od pojišťovny, to je úplný nesmysl.“ Ano, pan doktor ordinuje patrně na Marsu.

V Česku je běžné, že lékaři vybírají, rozuměj aktivně žádají, po pacientech „zalistovací poplatky, poplatky za administrativu, sponzorské dary či příspěvky na konference“, tvůrčímu názvosloví se meze nekladou. Dále pak pacient připlácí za „nadstandardní prostředky“, klasicky pacientky gynekologů.

A všichni platí, protože nechtějí přijít o ošetřujícího lékaře, nechtějí jej naštvat a také se bojí, aby se nazlobený pan doktor nepostaral o to, aby je kolegové v širokém okolí odmítali. To je realita, se kterou se minimálně deset, patnáct let potýkají statisíce pacientů a naše politická elita - a teď nemluvíme o jednotlivých politických stranách, ale o celku - to odmítala přiznat.

Když už to nahlas řekl ministr, měli by se k tomu vyjádřit ostatní zainteresované subjekty, zdravotními pojišťovnami počínaje a ostatními politickými stranami konče. Lékaři budou ještě chvilku předstírat, že problém neexistuje, než jim dojde, že mnohem lepší, pro ně i pro systém, by bylo, kdyby měly platby od pacientů jasná pravidla a pojišťovna mohla vše kontrolovat. Pokud tedy není zájmem lékařů, aby se náš systém pozvolna hroutil a čím dál více oblastí se řídilo zákony džungle, tedy ve zdravotnictví: zaplať, nebo máš smůlu.