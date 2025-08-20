Nadstandardy? Nechci rozdělení společnosti na lidi a lepšolidi, říká lékař a poslanec Špičák

Lidovky.cz: Dosluhujete už druhé volební období jako místopředseda zdravotního výboru sněmovny, tedy máte vhled do zdravotnictví jako málokdo. Co myslíte, že je v současné době největším problémem systému? Největší problém celého systému je, že ho nikdo neřídí, průběžně ho nikdo neřídí. Ministerstvo má pod sebou dvanáct gigantů, nemocnic, které účinně neřídí, viz Motol. Takže to bych řekl je největší problém. Kraje mají pod sebou krajská zařízení a ta svým způsobem zase nikdo neřídí, takže podle mého názoru je systém extrémně neefektivní a je v něm relativně vysoká korupce.
Jednolůžkový pokoj, jídlo z restaurace a podobně, to si dokážu představit, ale absolutně, zásadně jsem proti, aby byla například zkrácená doba čekání na výkon, nebo například, aby v rámci nějaké kliniky operoval přednosta a podobně.
Lidovky.cz: Nedostatek financí tedy není zásadní?
Finance se za poslední roky zdvojnásobily, ale znovu chybí jakákoliv analýza. Jedinou analýzu, kterou je schopen někdo dodat a dodává ji, je ředitel Ústavu zdravotnických informací profesor Dušek. Dodává ji ale vždy pouze na zadaná témata.
Takže já znám třeba jeho onkologickou analýzu, která je velmi cenná, nebo existuje analýza obecného vývoje nemocnosti, též velmi důležitá, ale politika na to nezareagovala. Problém stárnutí populace a nevyhnutelně narůstající nemocnosti jednak zvyšuje náklady a pak také vynucuje redistribuci zdravotnictví. Prostě bude potřeba méně porodnic a více útulků. S tím se musí počítat a s tím se nepočítá. Profesor Dušek je jediný, který dodává nějaké analýzy.