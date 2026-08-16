Vedro zabíjí, v nemocnicích se umírá stejně jako na českých silnicích. Něco s tím dělejme

Ještě horší je, pokud se nejsou schopni sami napít, anebo jim nějaký nezkušený lékař předepisuje (zpravidla ze setrvačnosti) léky na odvodnění. Pak už je zhoršování jejich stavu obvykle rychlé a neodvratné.
Pakliže k tomu připočteme například management nemocnice, který nechá oblepit skleněná okna fóliemi nebo z nejrůznějších důvodů nedovolí větrat, pak je dílo zkázy dokončeno. Zažil jsem to a křehkým pacientům neschopným efektivně regulovat vlastní tělesnou teplotu jsme nedokázali pomoci. Ve veřejném prostoru se o takových situacích bohužel příliš nemluví, protože na ně sami lékaři málo upozorňují.
A k tomu ještě, ačkoliv jen okrajově, zmíním bizarní poznámku ministra Macinky, že „klimatická krize právě skončila“. V souvislosti s průběhem letošního léta a toho, co nás podle kvalifikovaných odhadů čeká už i v nejbližší budoucnosti, to zní opravdu velmi amatérsky.
Adaptace může zachraňovat životy
Zkušenost s neklimatizovanými nemocnicemi, kde lidé umírají s nejrůznějšími diagnózami znějícími vlastně docela přirozeně (srdeční selhání, zápal plic, plicní embolie), ale k jejichž fatálnímu průběhu může přehřátí a dehydratace významně přispět, odpovídá i velkým statistickým odhadům. Domníváme se, že v Evropě zemřelo v letech 2022–2024 přibližně 180 tisíc lidí v souvislosti s horkem. První letošní data již ukázala, že například během jediného týdne na konci června zemřelo v Evropě přibližně o 10 tisíc lidí více, než by odpovídalo očekávané úmrtnosti.
Nejvíce jsou samozřejmě postiženi lidé ve věku nad 75 let a zvláště ti, kteří jsou již vážně nemocní. Část těchto úmrtí tedy nepochybně představuje urychlení smrti velmi starých pacientů s fatálními diagnózami. Nevíme však přesně, jak velká tato část ve skutečnosti je, ani o jak dlouhou dobu jim vedro život zkrátilo.
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Jezděme hlavou, ego nechme doma. Jinak to na silnici vždycky hrozí smrtí
Z trendu ukazujícího oteplování Evropy je nyní jasné, že situace s letními vedry se bude už jen zhoršovat. Proto je třeba veřejně diskutovat fatální důsledky stoupající teploty a následně uvést v život opatření, která jim budou (aspoň částečně) čelit. Můžeme přijmout například závazný standard maximální přípustné teploty na lůžkových odděleních, prioritně tam, kde leží staří a těžce nemocní, protokoly pro hydrataci a revizi stávající medikace nebo systém, který po meteorologické výstraze automaticky spustí opatření ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Touto adaptací bychom zřejmě byli schopni zachraňovat životy.
Připomenu-li začátek tohoto textu, tak neklimatizovaná nemocniční oddělení, zvláště ta, kde se koncentrují pacienti vyššího věku, by se měla stát minulostí. Nejde o nic jiného, než abychom pochopili a reflektovali novou realitu, jež je nejvíce nebezpečná pro lidi s nejslabším hlasem ve veřejné debatě.
Stanovení nových priorit
České zdravotnictví se vyznačuje tím, že o reformních změnách se desítky let mluví, ale prakticky je žádná vláda nebyla schopna realizovat. Nejpravděpodobnější je, že v tomto trendu budeme pokračovat i nadále a parciální změny budou i dalšími politickými reprezentacemi veřejně označovány za zásadní reformy, aniž by jimi ve skutečnosti byly.
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Jeden z nejtragičtějších víkendů na silnicích. Zemřelo osm lidí
V tuto chvíli však do zdravotnictví stále výrazněji zasahuje dosud podceňovaný faktor, jehož praktické důsledky vedou k úmrtím stovek nejzranitelnějších pacientů ročně. Jen pro Česko připisuje nedávná evropská studie horku v roce 2024 přibližně 540 úmrtí. Pro představu, je to číslo podobné počtu zemřelých na českých silnicích.
Data na toto téma se budou postupně zpřesňovat, ale stát by v mezidobí měl boj proti zvyšující se teplotě a především zásadním teplotním výkyvům vtělit mezi své priority a to v nejrůznějších odvětvích včetně zdravotnictví.
Horko totiž zabíjí a není to už jen novinový titulek. Je to fakt prověřený nejen zkušeností, ale i statistikami. Čím dříve to pochopíme, tím větší šanci na záchranu životů si tím dáme.