Zavřené porodnice a prázdné regiony. Pomůže přeshraniční péče?

Problémy nemají jen porodnice, ale i další obory: pediatrie, stomatologie, některá nemocniční oddělení. Přitom nejbližší dostupná péče bývá paradoxně hned za hranicí. Nemocnice v bavorském Selbu je od Aše pár minut, klinika v Sebnitz od Dolní Poustevny ve šluknovském výběžku doslova přes potok. Jenže systém říká: hranice je překážka.
Pacienti to znají: německá nemocnice je blíž, ale české pojištění s tím prakticky nepočítá. Péči lze získat jen po zdlouhavém papírování a s nejistým výsledkem, zatímco české nemocnice jedou na doraz a některé služby mizí úplně. Přeshraniční zdravotnictví by přitom bylo jedním z nejefektivnějších řešení.
Umíráček porodnic, v nejbližších letech jich zaniknou desítky. Mottem jsou úspory
Novela pomůže, ale odvaha je nutná
Naději přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která od nového roku umožní pojišťovnám uzavírat smlouvy s poskytovateli péče v okolních zemích. Sama o sobě ale nestačí. Potřebujeme jasná pravidla, standardy spolupráce a především odvahu krajů, obcí a pojišťoven tento model opravdu využít.
To je jádro problému: v Česku stále plánujeme péči uvnitř vlastních hranic, i když život na nich vypadá jinak. Dostupná péče nemá být geografická loterie. Fungující přeshraniční model může udržet služby tam, kde mizí – a pomoci pohraničí znovu růst. Aš–Selb či Dolní Poustevna–Sebnitz by neměly být výjimkou, ale standardem moderního zdravotnictví 21. století.
Autor je politolog, působí na FF UJEP