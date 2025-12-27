Zavřené porodnice a prázdné regiony. Pomůže přeshraniční péče?

Úhel pohledu   12:00
Letos skončila porodnice v Prachaticích, o svou existenci bojují i Domažlice. Nabízejí proto volné kapacity bavorským rodičkám. Je to dobrý nápad – nejen pro ně. Veřejné služby v pohraničí slábnou, protože regiony se dál vylidňují. A právě zdravotnictví často rozhoduje o tom, zda v nich lidé zůstanou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Problémy nemají jen porodnice, ale i další obory: pediatrie, stomatologie, některá nemocniční oddělení. Přitom nejbližší dostupná péče bývá paradoxně hned za hranicí. Nemocnice v bavorském Selbu je od Aše pár minut, klinika v Sebnitz od Dolní Poustevny ve šluknovském výběžku doslova přes potok. Jenže systém říká: hranice je překážka.

Pacienti to znají: německá nemocnice je blíž, ale české pojištění s tím prakticky nepočítá. Péči lze získat jen po zdlouhavém papírování a s nejistým výsledkem, zatímco české nemocnice jedou na doraz a některé služby mizí úplně. Přeshraniční zdravotnictví by přitom bylo jedním z nejefektivnějších řešení.

Umíráček porodnic, v nejbližších letech jich zaniknou desítky. Mottem jsou úspory

Novela pomůže, ale odvaha je nutná

Naději přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která od nového roku umožní pojišťovnám uzavírat smlouvy s poskytovateli péče v okolních zemích. Sama o sobě ale nestačí. Potřebujeme jasná pravidla, standardy spolupráce a především odvahu krajů, obcí a pojišťoven tento model opravdu využít.

To je jádro problému: v Česku stále plánujeme péči uvnitř vlastních hranic, i když život na nich vypadá jinak. Dostupná péče nemá být geografická loterie. Fungující přeshraniční model může udržet služby tam, kde mizí – a pomoci pohraničí znovu růst. Aš–Selb či Dolní Poustevna–Sebnitz by neměly být výjimkou, ale standardem moderního zdravotnictví 21. století.

Autor je politolog, působí na FF UJEP

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.