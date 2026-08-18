Služba pro rodičky, nebo jen finta pro média? Porodní asistentky, které stát sliboval, nejsou

Od ledna má každá šestinedělka nárok na tři bezplatné návštěvy porodní asistentky. První by ideálně měla proběhnout do tří až čtyř dnů po návratu z porodnice. Novopečeným matkám může taková návštěva ušetřit často nepohodlnou cestu do ordinace či zdravotní komplikace.
Jenže vtip je v tom, že zatímco v lednu a únoru vycházely nadšené reportáže líčící, jak se porodní asistentky zapojují a jak se to matkám líbí, z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá něco úplně jiného. Jak informoval veřejnoprávní rozhlas, za první čtvrtletí vykonaly asistentky téměř tři tisíce návštěv u rodiček. Avšak dle počtu porodů by to mělo být zhruba sedmnáctkrát více.
Je tedy zřejmé, že o službu buď není zájem, nebo prostě nejsou porodní asistentky.
Dle reportáže rozhlasu by měla spíš platit druhá varianta, protože některé matky mají zkušenost velice neblahou a asistentky se dostavují i se čtrnáctidenním zpožděním, či dokonce vůbec. Existují zároveň ženy, které si za tuto službu platí a pak pochopitelně vše funguje.
Jedním z důvodů nefunkčnosti téhle služby je nedostatek porodních asistentek, to připouští Svaz zdravotních pojišťoven a slibuje časem rozšíření dostupnosti. Úplně jiný náhled na věc má největší pojišťovací ústav, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Ta prý eviduje od začátku roku jen dvě stížnosti na nedostupnost porodních asistentek a tedy žádný nedostatek nevidí. Očima VZP je všechno v pořádku, až na to, že o službu není zájem.
Postoj gynekologické společnosti k návštěvám porodních asistentek je odmítavý, jsou proti, návštěvy asistentek by měly být indikovány individuálně a ministerstvo tuto novinku prý prosadilo bez konzultace s lékaři a plátci péče.
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Celá tahle debata je pozoruhodná vzhledem ke stále klesající porodnosti. Chceme-li, aby ženy či ještě lépe mladé rodiny měly děti, pak státní politika musí být promyšlená a natolik koherentní, aby kolem ní nevznikaly dohady. Situaci matkám máme zjednodušovat a nikoli komplikovat.
Dva stresy v jednom
Mnohým rodičkám „služba“, kterou stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven od ledna slibuje, přivodila pouze stres. Protože musejí asistentku shánět a ty úzkostnější si budou vyčítat a možná se i trápit, pokud ji neseženou, a opatrné ženy, které na to mají, si rovnou připlatí. Takže nastávajícím matkám ke stresu se sháněním pediatra přibyl též stres se sháněním porodní asistentky.
A to se vůbec nebavíme o těch matkách, které se o podobné novinky nezajímají, nebo se o jejich existenci neměly šanci dozvědět. Možná že ty by potřebovaly návštěvu porodní asistentky nejvíc, třeba ze sociálních důvodů. Jenže v našem státě to funguje rázovitě, vyhlásíme slavnostně nějakou službu jako bezplatnou a pak se tváříme, že je úplně lhostejné, že ji využívá jen zlomek zájemců a navíc nemá žádnou propagaci. Formálně je „splněno“.
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Buď představují tři návštěvy porodních asistentek u šestinedělek podstatné pozitivní dopady na jejich zdraví a prevenci komplikací, pak se ale mají pojišťovny starat, aby je využívalo maximum matek. Nebo je to jen takový bonus, spíš psychická vzpruha pro některé, pak ale nedává smysl hradit tuhle službu z veřejného zdravotního pojištění. Nová „bezplatná“ služba, jejíž funkčnost a dostupnost jsou všem lhostejné, je ukázkou toho, že systém selhává.
Ale takhle to přece nemělo dopadnout! Nebo je to obraz situace, kdy si na nízkou porodnost stěžujeme a zároveň nejsme ochotni situaci brát vážně?