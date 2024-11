Darwin zavírá porodnice, nebudou navíc poslední. O osiřelý personál se poperou jiná zařízení

Rodí se stále méně dětí a vyhlídky nejsou dobré. Porodnická oddělení, kde se narodí ročně jen pár stovek dětí, představují neuvěřitelný a zároveň nesmyslný luxus. Vynaložené peníze lze využít racionálněji jinde, lůžka najdou jiné uplatnění a porodníky zaměstná jiná nemocnice. Ve 21. století je péče na takové úrovni, že porodnice nemůže být v každém městysu a nedává to ani smysl, dopravně jsou dnes dostupné větší nemocnice, kde jsou lékaři s většími zkušenostmi a lepším vybavením. Má-li být porodnice s minimem porodů zachována, pak jedině v místech s horší dopravní obslužností, těch je pár.

Déle než dvacet let nejrůznější ministři zdravotnictví, většinou platonicky, navrhovali redukci nemocniční sítě. Vždy narazili na hradbu odporu, v němž se sjednotili místní občané s politiky. Ze zachování malých nemocnic bylo politické téma nejen místních voleb. Vzpomeňme například na Michala Horáčka, který v rámci kandidatury na prezidenta sliboval, že se zasadí o záchranu nemocnice v Roudnici nad Labem.

Negativní výběr nevýkonných nemocnic

Tahle doba snad končí, pojišťovnám docházejí peníze poté, co je ministerstvo donutilo je napumpovat do platů lékařů a proto přirozeně hledají způsoby, jak ušetřit a zároveň nepoškodit pacienty. Zavírání porodnic bude jen předehrou. Podaří-li se zrušit zhruba třetinu malých porodnic, pacienti brzo pochopí, že to pro ně vůbec není mínus, právě naopak. A to může být cesta, jak pojišťovny začnou tlačit na uzavírání dalších oddělení. Koncentrace specializované péče je cesta, jak ušetřit a zároveň zvýšit kvalitu.

Paradoxem je, že zavírání porodnic jsme si „objednali“, protože máme málo dětí, negativní výběr nevýkonných porodnic udělali též pacienti (chodí rodit raději jinam), takže tu není možnost ukázat na „viníka“ a říci, že ministerstvo či pojišťovna si něco vymysleli.

Ne, porodnice, které se mají zavírat, podlehly Darwinovu přirozenému výběru. Mít síť nemocnic optimalizovanou pro první polovinu minulého století je zbytečné. Lze chápat, že někdo může být nostalgický, ale péče se dostane všem a o osiřelý personál se poperou jiná zařízení. Porodnice budou první, ale rozhodně ne poslední zavřená oddělení malých nemocnic.