Už dnes ale stojí za úvahu otázka, zda u soudů psychiatrické posudky nezrušit vůbec. Ve většině případů slouží soudcům jako neprůstřelné alibi a rozhodují se téměř bezvýhradně podle nich. Nelze se jim divit, psychiatři vystupují jako nezpochybnitelné autority a to přes fakt, že jejich predikce jsou často mylné a někdy i s fatálními následky.
Vzpomeňme případ Barbory Orlové, ta v květnu 2012 v Havířově pobodala vychovatelku, která se snažila bránit děti před útočnicí, a následně si vzala jako rukojmí sedmiletou holčičku. Psychiatři konstatovali, že je nemocná a nemohla být souzena, pak byla, opět na základě psychiatrického posudku, propuštěna a zakrátko zavraždila ve škole v Žďáru nad Sázavou šestnáctiletého studenta, který chtěl chránit spolužačku.
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„Okresní soud v Opavě 19. února rozhodl, že se ústavní forma léčby mění na ambulantní. Rozhodnutí padlo na základě znaleckých posudků a lékařských zpráv,“ řekl v říjnu 2014, tedy po útoku na žďárskou školu, mluvčí soudu Tomáš Kamrádek. Po následném šetření jsme se dozvěděli jen to, že soud žádnou chybu neudělal.
Nepřijatelná cena za alibismus
Ne, nikdo nechce tvrdit, že máme všechny psychicky nemocné zavírat do vězení, ani že máme trestat soudce za něco, co nemohou posoudit. Nikdo by neměl pranýřovat ani psychiatry za to, že neumějí předvídat budoucnost. Spíš to berme tak, že expertízy psychiatrů jsou často mylné a nelze je brát jako nepochybné. Měli bychom se spíš ptát, zda s těmito stanovisky zacházejí soudci správně, zda jim nepřikládají příliš velkou váhu.
A to se nebavíme o případech, kdy odborníci vystavují účelové posudky pro nejrůznější bohatce. Nechce se vám nastoupit do vězení, potřebujete se vylhat z dopravní nehody, při níž jste někoho zabili či zmrzačili? Pomůže psychiatrický posudek. Soudy dostanou posudků tolik, kolik si řeknou, a zpravidla naprosto protichůdných. V občanskoprávních sporech, kde jde primárně o peníze, jsou cinklé posudky ještě běžnější.
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Psychiatři, kteří jsou soudní, připouštějí, že spousta jejich odhadů je velmi nepřesná a najdou se dokonce i tací, kteří připouštějí též fakt, že se tu vyrábějí účelové posudky za peníze. I kdyby byli všichni psychiatři svatí, jakou relevanci může mít posudek vypracovaný na základě letmého několikahodinového setkání s posuzovaným?
Kdyby byly psychiatrické posudky určené soudu posuzovány s podobnou přísností jako lékařské metody, nikdy by nesměly být v medicíně použity, míra nejistoty je ohromující. Nehledě k riziku pro třetí osoby. Nebo jsou snad zavražděný student či ženy znásilněné propuštěnými a „zaléčenými“ delikventy přijatelná cena za tenhle alibismus? Ne, opravdu nelze vinit psychiatry za to, že se spletli. Rozhodují soudci, ti by se měli k problému postavit čelem a nepředstírat, že neexistuje.
Nefunkční postup
Nebylo by náhodou lepší posudky po psychiatrech vůbec nežádat? Ano, soudci by přišli o alibi, kdy mohou pohodlně říci „na základě odborného posudku“, nicméně tenhle „osvědčený“ postup se ukazuje jako nefunkční. Nechme rozhodování soudcům, jejich verdikt nemůže být horší než posudek zkorumpovaného odborníka. Ušetříme všichni, stát na posudcích, které jsou zhusta k ničemu, nebude prostor pro korupci. Bohatci si nebudou moci koupit tak snadno beztrestnost. Možná jsem idealista, ale myslím, že podplatit soudce je mnohem těžší než „podmáznout“ doktora. Navíc poctivým odborníkům alespoň zbude víc času na pacienty.
A soudci? Ti jsou snad dostatečně inteligentní, aby se v téhle oblasti náležitě orientovali, a konec konců s psychiatry mohou jednotlivé případy vždy konzultovat. Ale praxi, kdy skuteční odborníci i rádoby odborníci rozhodují o tom, zda se někdo vyhne spravedlnosti, bychom mohli opustit.