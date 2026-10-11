Nestačí nové postavit, ale i staré zbourat. Reforma zdravotnictví, jaká tu ještě nebyla – jen ji prosadit

Ano, vše je jen zdánlivé, bez znalosti reálných dat, a údajný pokrok se smrskl do nastavené dlaně, která chce rok od roku dostat víc. V posledních letech tak vidíme už jen obvyklý podzimní souboj o peníze na příští rok. Směr, kam jdeme, říkáme mu obvykle vize, úplně chybí.
A tak vzniká potřeba, nazval bych ji přímo historickou, k hlubokým změnám, jež můžeme nazvat reformami.
Svěží vítr z ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví připravuje rozsáhlou reformu. Chce změnit veřejné zdravotnictví, kompetence nelékařských profesí, fungování zdravotních pojišťoven i způsob, jakým se budou sjednávat úhrady a pojišťovny budou nemocnicím a ambulancím platit. Je toho ještě mnohem víc a dalo by se říct: zaplaťpánbůh.
Současný přístup ministerstva stojí na představě, že stát nemá zdravotnictví detailně řídit, ale má vytvořit pravidla, podle nichž se systém bude kultivovat víceméně spontánně. Klíčovou roli by v tomto procesu měly hrát zdravotní pojišťovny. Z institucí, které dnes především přerozdělují finanční toky, by se měly stát skutečnými organizátory péče. Prostřednictvím smluv by měly mít možnost ovlivňovat strukturu sítě a tím postupně také podobu celého zdravotnictví.
Slabiny budoucí reformy
Právě zde je ale ukrytá největší slabina celého konceptu. České zdravotnictví totiž nepotřebuje jen něco nového postavit. Potřebuje také něco starého zbourat nebo aspoň přestěhovat. Desítky let jsme totiž především přidávali nové přístroje, programy, centra a inovativní způsoby léčby, ale mnohem méně jsme se ptali, zda něco, co vzniklo před třiceti nebo třeba sto lety, ještě potřebujeme.
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Reformátor Vojtěch? Ministerstvo není nečinné, tvrdým a nutným střetům se ale vyhýbá
Výsledkem je, že na některých místech funguje několik téměř identických specializovaných pracovišť, zatímco jinde základní kapacity zcela chybí. V Praze máme několik velkých fakultních nemocnic, tři lékařské fakulty jedné univerzity a mimořádně hustou síť superspecializované péče. Současně existují regiony, kde stejné služby vůbec nejsou. To není problém jednoho oboru, ale celé struktury českého zdravotnictví.
Skutečná reforma proto nemůže být jen technickým přestavováním systému. Musí také rušit, slučovat, přesouvat a centralizovat. A to bolí. Každá nemocnice má přece svého zřizovatele a vlastní historii, k níž mají místní lidé osobní vztah. Strukturální změna je proto vždy spojena s tím, že ne všichni získávají, ale někdo také ztrácí. Právě proto do nevhodně rozmístěné struktury českého zdravotnictví žádný z ministrů v posledních desetiletích zásadně nesáhl. Politická cena byla pokaždé příliš vysoká.
Nyní se ukáže
A právě tady se ukáže, zda současná reforma je skutečně životaschopná. Ministerstvo navrhuje správné mechanismy, které mohou restrukturalizaci umožnit. Současně však působí dojmem, že nejtěžší a politicky nejméně vděčnou práci by ráda přenechala zdravotním pojišťovnám. A to s vírou, že celý systém se díky jejich smluvní politice postupně a pokud možno bez velkých konfliktů promění.
Jenže nelze očekávat, že zdravotní pojišťovny budou vůči politickým a lobbistickým tlakům odolnější než ministerstvo a všechny jeho managementy v posledních třiceti letech. Také vedení pojišťoven totiž působí ve světě politiky, velkých poskytovatelů, profesních organizací a průmyslu. I v rámci zdravotních pojišťoven padají trestní oznámení a chodí tam vyšetřovat policie. Tudíž i pro ně je pohodlnější uzavřít nový víceletý kontrakt, přidat několik nových ukazatelů kvality, vytvořit „transformační“ plán, ale starou strukturu ponechat beze změny.
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Ministr Vojtěch má určitě pravdu. Neříká ji ale celou
V tomto bodě proto hrozí, že jinak nadějná reforma by se mohla stát pouhou změnou zdravotnické administrativy. Mohli bychom mít nové zákony, správní rady pojišťoven, datové systémy, kompetence, víceleté smlouvy a indikátory kvality. Pokud ale zůstanou stejné nemocnice, stejné rozmístění zdravotní péče a stejné historické vazby a nedotčené vztahové sítě, pacienti ani zdravotníci zásadní změnu nepocítí. Tím jsem si zcela jistý.
Proto nestačí napsat dobré zákony, prosadit jejich schválení a implementovat je do praxe. To je pouze první část úkolu. Tou druhou je srozumitelná prezentace představy, jak má české zdravotnictví za několik let vypadat, a to i s vyčíslením ceny, kterou za to budeme muset zaplatit. K tomu patří i ukázání evidentních symbolů, že změna již nastala. Zatím je však nikde nevidím a pacienti ani zdravotníci by si podle své zkušenosti pravděpodobně ani nevšimli, že jednoho ministra vystřídal jiný.
A v poslední fázi bude nutné převzít politickou odpovědnost. Protože reforma, při níž nikdo nic neztrácí, pravděpodobně žádnou skutečnou reformou být nemůže.