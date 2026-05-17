Nestrašme pacienty. Umělá inteligence je jejich trumf, naráží ale na snahu udržet status quo

A překvapuje mne, jak velká část zdravotnického systému na ni reaguje hlavně obavami.
Prý si vymýšlí, odborně řečeno „halucinuje“, může poskytovat zavádějící informace a pacienti by si na ni měli dávat velký pozor. Jenže podobná varování často zastiňují to nejpodstatnější. Právě AI může poprvé za poslední staletí skutečně zásadně posílit postavení pacienta. Stane se jeho průvodcem a stále významnějším zdrojem medicínských informací. A tento trend nezastaví žádná doporučení ani snahy pacienty od AI odrazovat.
Přístup k informacím se nyní vyrovnal a je to tak dobře.
Pacient není nesvéprávný
Současná medicína, především ta ve střední a východní Evropě, má stále mnohé znaky paternalismu. Lékař rozhoduje, pacient poslouchá. Lékař „vždy“ ví, pacient mu důvěřuje. Tento model měl svou historickou logiku v době, kdy byly informace obtížně dostupné a medicína byla navíc založena především na zkušenostech a manuální zručnosti. Jenže svět se změnil.
Umělá inteligence poprvé v historii dává pacientům možnost získat relativně rovnocenný přístup k informacím. Vztah mezi lékařem a pacientem bude mnohem víc partnerský než dříve.
Pacient dnes nechce být pasivním objektem péče. Chce rozumět své nemoci, možnostem léčby i rizikům jednotlivých rozhodnutí. A je to naprosto správné, protože důsledky těch rozhodnutí nakonec nenese ministerstvo zdravotnictví, odborná společnost, nemocnice nebo lékař. Nese je konkrétní člověk.
Nikdy jsem nepatřil mezi lékaře, kteří kritizovali pacienty za to, že si hledají informace na internetu. Naopak. Vždy se mi lépe jednalo s pacienty, kteří své problematice rozuměli a aktivně se zajímali o vlastní nemoc. Informovaný pacient pro mne nikdy nebyl problémem, ale lepším partnerem pro léčbu.
Umělá inteligence tento trend dramaticky urychluje. Pacient si dnes během několika minut může nechat vysvětlit odborné pojmy, shrnout doporučené postupy, porovnat různé léčebné strategie nebo pochopit výsledky vyšetření. Samozřejmě musí přemýšlet kriticky a informace ověřovat. Jenže totéž přece platí i pro internet, noviny nebo někdy i pro medicínské odborníky. Proto existuje institut „second opinion“, tedy druhého názoru. Za svůj život jsem jich poskytl tisíce.
Díky AI se tedy pacient může o své nemoci dozvědět více než kdykoli předtím. Ostatně už existují práce ukazující, že AI poskytuje pacientům informace podrobněji, srozumitelněji a někdy dokonce empatičtěji než lékaři.
Nemocným se tím otevírá další zdroj informací a lékaři by je od něj neměli odrazovat. Pacienti nejsou nesvéprávní.
Strach ze ztráty monopolu na informace
Samozřejmě, že AI někdy chybuje. Jenže stejně tak chybuje člověk. Medicína je plná diagnostických omylů, rozdílných odborných názorů i lidského ega. Rozdíl je pouze v tom, že chyby AI dnes fascinují veřejnost více než chyby lidské.
Přitom specializované medicínské modely AI dosahují ve světě mimořádné přesnosti. Firma OpenAI nyní představila medicínsky orientovaný systém, který v některých testovacích scénářích dosahoval správných odpovědí v 99,6 procenta případů. Specializované medicínské modely tak začínají ve znalostech překonávat i velmi zkušené lékaře, zvláště u komplexních problémů vyžadujících práci s obrovským množstvím dat.
Tento specializovaný nástroj je zatím určen především pro americké lékaře, ale podobné systémy se budou rychle rozšiřovat a časem vzniknou i varianty zaměřené přímo na pacienty. Už dnes přitom veřejně dostupné aplikace v mnoha testech překonávají lidské experty.
Počítač porazil Garriho Kasparova v šachách už před téměř třiceti lety. Nyní začíná AI porážet lékaře ve znalostech. A čím komplexnější problém je, tím větší je její převaha.
Místo debaty o tom, jak tuto technologii smysluplně zapojit do zdravotnictví, ale často slyšíme hlavně varování a strašení. Jako by hlavním cílem nebylo naučit pacienty a lékaře AI správně používat, ale spíše je od jejího užívání odradit.
Nalijme si však čistého vína. Umělá inteligence ve skutečnosti neohrožuje kvalitní lékaře. Těm naopak může pomoci. Ohrožuje spíše systém postavený na informační asymetrii, tedy na situaci, kdy jedna strana ví a druhá má pouze poslušně přijímat rozhodnutí.
A právě zde se podle mne skrývá podstata dnešního napětí. Umělá inteligence totiž poprvé v historii dává pacientům možnost získat relativně rovnocenný přístup k informacím. To samozřejmě neznamená, že nahradí lékaře. Stejně jako internet například nezrušil univerzity. Znamená to ale, že vztah mezi lékařem a pacientem bude mnohem víc partnerský než dříve.
Nedostatek sebevědomí převlečený za konzervatismus
Jedna zajímavá věc by však neměla zůstat bez povšimnutí. Proti některým pokrokům v medicíně se stále ozývají podobné hlasy a vykazují přitom pozoruhodně identické obranné reflexy. Vzpomeňme, kdo se obává větších kompetencí zdravotních sester, eReceptu, digitalizace zdravotnictví nebo velkých zdravotnických řetězců. A nyní nově i AI.
Historie podobné reakce dobře zná. Když přišel knihtisk, objevovaly se obavy, že lidé budou číst „nebezpečné“ texty bez kontroly autorit. Když přišla průmyslová revoluce, rozbíjeli luddité v Manchesteru stroje, protože ohrožovaly jejich dosavadní svět. Každá zásadní technologická změna narušuje zavedené pořádky a vyvolává odpor těch, kteří nevěří, že se jí budou schopni přizpůsobit.
Umělá inteligence s sebou samozřejmě přináší mnohá rizika. Ta se netýkají jen medicíny, ale celé společnosti. Měli bychom o nich diskutovat věcně a zasvěceně.
Současná česká debata ale zatím zůstává hlavně ve fázi obranných reflexů a snahy zachovat status quo. Tento přístup je předem odsouzen k porážce. Energii bychom měli věnovat tomu, jak AI co nejlépe využít pro pacienty i lékaře.
Strašení nás k tomuto cíli nedovede.